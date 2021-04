Huawei MatePad T 10 et 10.4 New Edition, tout comme les nouvelles tablettes Huawei | La technologie

Huawei propose une large gamme de produits, dont les tablettes Android. Il a lancé deux nouveaux équipements sur le marché, l’un est une révision d’un modèle plus ancien et l’autre est un nouveau modèle. Nous vous disons tous les détails.

Les efforts de Huawei pour lancer des produits sur le marché sont titanesques, surtout lorsqu’ils ne disposent pas des services de Google en standard. Aujourd’hui, ils viennent de présenter deux nouvelles tablettes, l’une est destinée à l’entrée de gamme et l’autre destinée au milieu de gamme.

La première tablette est la Huawei MatePad 10.4 New Edition, comme son nom l’indique, il s’agit d’un renouvellement du MatePad 10.4 qui a atterri en Espagne en 2020. Cette tablette présente plusieurs différences avec son prédécesseur, la principale étant le changement de processeur.

Montez maintenant un Kirin 820 accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go ou 128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go via MicroSD. Quant à l’écran, il reste à 10,4 pouces avec une résolution 2K au format 16: 9,6, la densité de pixels est de 225 pixels par pouce.

L’écran est accompagné de quatre haut-parleurs signés Harman Kardon, donc l’expérience de consommation de contenu doit être bonne. La batterie est de 7250 milliampères qui peut être chargée rapidement grâce aux 22,5 W de puissance du chargeur, un chargeur USB Type-C.

La deuxième tablette est la Huawei MatePad T 10, dans cet équipement, l’écran est réduit à 9,7 pouces et la résolution devient HD + ou ce qui a été 1 280 x 800 pixels. À l’intérieur de cet appareil se trouve le Kirin 710A à huit cœurs accompagné de 2 Go de RAM.

Le stockage est de 32 Go extensible jusqu’à 512 Go via MicroSD. La batterie a une capacité de 5100 milliampères, mais elle n’a aucun type de charge rapide. Quant aux connexions, elles sont les mêmes pour les deux tablettes: WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB C, jack 3,5 mm entre autres.

La version du système d’exploitation est AOSP 10, ils se passent donc des services Google. Quant à EMUI, cette couche arrive en version 10.1 et avec le propre magasin de Huawei App Gallery.

Les deux comprimés sont disponibles à partir d’aujourd’hui en Espagne et les prix sont les suivants selon la configuration que nous choisissons:

Les 4 Go de RAM et 64 Go de version de stockage du MatePad 10.4 New Edition sont à 299 euros.

Les 4 Go de RAM et 128 Go de version de stockage du MatePad 10.4 New Edition sont à 349 euros.

Les 2 Go de RAM et 32 ​​Go de version de stockage du MatePad T 10 sont à 129 euros.