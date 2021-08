Huawei MateStation S, le nouveau PC de bureau de Huawei pour travailler à domicile | La technologie

in

Avec le télétravail de plus en plus répandu, les entreprises technologiques s’efforcent de présenter des produits qui répondent aux besoins de cette nouvelle façon de se rapporter au travail.

Beaucoup travaillent à domicile depuis des années, mais ce que nous avons vécu avec la pandémie est quelque chose de nouveau. Des centaines de millions d’employés ont été contraints de travailler à domicile. Et une bonne partie n’y était pas préparée.

Soit parce que la table n’était pas réglementaire, parce que la chaise n’a pas ramassé les lombaires ou parce que l’ordinateur n’était pas à la hauteur, de nombreuses personnes ont souffert tout au long de cette année de pandémie. Bien sûr, qui souffre maintenant, c’est parce qu’il le veut, parce qu’il y a des options et pour tous les budgets.

À cet égard, les gens de Huawei ont présenté leur nouvel ordinateur de bureau conçu pour les environnements professionnels, le Huawei MateStation S, un PC qui se déplace avec facilité dans la bureautique et d’autres tâches plus exigeantes.

Cette MateStation S est une sorte de bundle, car il est livré avec une tour, un écran et un clavier. Mais maintenant, nous expliquons.

Passons à l’essentiel, le PC de cette MateStation S arrive avec un processeur Ryzen 5 4600G, qui est un 6 cœurs et 12 threads qui atteint jusqu’à 3,7 GHz. Fabriqués en 7 nanomètres, ce sont les processeurs de la société qui sont livrés avec un GPU intégré, dans ce cas nous parlons de 7 cœurs Vega.

Quant à l’écran, Huawei nous parle de plusieurs modèles parmi lesquels choisir, mettant en évidence le moniteur Full HD 23,8″ qui viendra en cadeau avec l’achat de la MateStation S, pour mettre en évidence plus tard le Huawei MateView, avec un écran FullView de 28,2 pouces et une résolution jusqu’à 4K, avec projection sans fil et une barre de contrôle tactile exclusive.

Quant au clavier, il est ultra-mince avec une technologie de déverrouillage par empreinte digitale, un design métallique et des boutons ciseaux qui offrent une course tactile de 2,5 mm.

Pour terminer, Huawei souligne que la tour a un facteur de forme optimisé (8,6 litres) pour occuper très peu d’espace et que tout l’équipement est compatible avec Huawei Share et Multi-screen Collaboration, qui permet à plusieurs appareils de se connecter à l’ordinateur (tablette, smartphone, etc.).

Le modèle de base de la Huawei MateStation S sera mis en vente lundi prochain 16 août pour un prix de 649 euros, étant une option de plus dans un marché qui regorge d’options et de bons équipements.