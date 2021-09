Huawei MateView GT : moniteur incurvé avec un engagement clair pour le son

Le premier moniteur incurvé de l’entreprise offre une nouvelle expérience audio avec contrôle tactile via le SmartBar.

Le MateView GT est doté d’un écran incurvé ultra-large de 34 pouces 21: 9 qui atteint un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz et offre une résolution 3K de 3 440 x 1 440. De plus, il intègre une barre de son innovante.

Ports multiples

Concernant la connectivité, il convient de noter qu’en plus de permettre la connexion avec l’ordinateur via les multiples ports présents à l’arrière, il est compatible avec les connexions sans fil et avec la fonctionnalité caractéristique de Huawei OneHop Projection. Spécial pour les smartphones et/ou tablettes compatibles, avec cette fonctionnalité, l’utilisateur peut, d’un simple toucher, lire le contenu de son mobile ou de sa tablette pour utiliser l’appareil comme s’il s’agissait d’un ordinateur de bureau.

Nouvelle expérience sonore

Le SmartBar innovant, intégré à la base du Huawei MateView GT, offre des expériences multimédias immersives grâce au double haut-parleur 5w ; sa disposition orientée vers l’avant permet de minimiser les fuites sonores. Couplées à une grille à près de 6 000 trous, les enceintes à cavité 28cc parviennent à restituer des sons beaucoup plus clairs.

La qualité audio n’est pas seulement due au niveau matériel, car au niveau logiciel, il utilise également un algorithme de gestion du son intelligent, qui permet d’offrir un son stéréo de haute qualité pour profiter au plus haut niveau sans avoir besoin d’utiliser des haut-parleurs externes. De plus, le SmartBar a été conçu dans le but que l’utilisateur puisse l’utiliser de manière intuitive : en faisant simplement glisser votre doigt sur la barre de son, le volume peut être contrôlé rapidement et facilement.

Le nouveau Huawei SmartBar inclut la possibilité de faire varier le mode d’éclairage entre huit options possibles : Statique, Respiration, Coloré, Ondes fluides, Ondulations, Ondes simples, Ondulations colorées et Flux coloré. De plus, à mesure que le son change, l’intensité de l’affichage FX multicolore intégré change.

Double haut-parleur et microphone pour améliorer l’expérience audiovisuelle

En ce qui concerne les options de divertissement, à l’avant du SmartBar du MateView GT se trouvent deux microphones longue portée. Conçu pour garantir que l’entrée sonore du microphone n’est pas gênée par la sortie sonore du haut-parleur pendant les appels ou les vidéoconférences, le double réseau de microphones du MateView GT est intégré aux deux côtés de la base du support et capte les sons des sources. situé jusqu’à 4 mètres.

Grâce aux algorithmes de traitement du signal numérique (DSP) de Huawei, il peut également filtrer automatiquement le bruit ambiant pour une réduction efficace du bruit et une annulation d’écho. HUAWEI MateView GT permet une qualité sonore élevée pour les appels, même lorsque l’utilisateur se trouve dans un environnement bruyant.

549 euros

consommateur.huawei.com