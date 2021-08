Huawei mettra à jour ces 65 appareils vers HarmonyOS 2 | La technologie

in

Huawei continue de mettre à jour ses appareils vers HarmonyOS, un système d’exploitation de plus en plus stable.

Suite aux limitations subies du fait du blocus imposé par les Etats-Unis, Huawei travaille dur depuis des mois sur un nouveau système d’exploitation qui ne dépend pas de Google, et sur lesquels ils ont le plein contrôle. Après plusieurs versions bêta et le lancement officiel, la nouvelle version stable HarmonyOS 2 vient d’être confirmée.

C’est un projet titanesque pour tout ce qu’il exige et progresse lentement pour éviter les problèmes qui pourraient générer un manque de confiance envers les utilisateurs. Pour cette raison, en principe peu d’appareils ont été mis à jour, mais ce nombre augmente au fil des semaines dans le but d’atteindre la grande majorité.

Parmi les curiosités que l’on peut trouver dans les informations publiées à ce sujet dans Gizmochina est celle qui est mettent également à jour les appareils Honor. Cette société a été vendue par Huawei et a annoncé en mai que certains de ses mobiles seraient inclus dans le package Google.

Si vous allez acheter un mobile Huawei ou Honor, vous souhaitez savoir s’il intègre ou non les services Google. Dans cette liste, nous collectons les smartphones des deux sociétés qui sont officiellement vendus en Espagne, avec toutes les applications Google. Ils sont plus que vous ne le pensez.

Concernant les mises à jour de la version stable d’HarmonyOS 2, pour l’instant sera uniquement en Chine et 65 appareils seront ajoutés. On ne sait pas quand il atteindra le reste des pays, mais ils peuvent être trouvés des téléphones Huawei les plus importants aux modèles Honor.

Les tablettes des deux sociétés sont également concernées pour cette mise à jour, comme on peut le voir dans le tableau partagé avec les modèles et les dates.

Pour le moment, il ne semble pas que vous puissiez choisir si vous souhaitez conserver les appareils tels qu’ils sont actuellement ou si vous souhaitez les mettre à jour vers HarmonyOS 2. Mais la chose la plus raisonnable à faire est toujours de mettre à jour pour éviter les problèmes de sécurité qu’ils ont été découverts et tirer le meilleur parti de toutes les nouvelles.

HarmonyOs devrait être un pas de géant pour Huawei et servir de récupérer une partie du marché perdu à cause du blocus américain. Nous verrons comment l’entreprise évolue, mais pour l’instant nous avons des nouvelles presque tous les mois.