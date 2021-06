Huawei mettra à jour plus de 100 appareils avec Harmony OS

Huawei est déterminé à mettre à jour autant d’appareils que possible avec Harmony OS, et pas seulement à expédier du nouveau matériel comme la série MatePad. Le géant chinois de la technologie a dévoilé son intention de mettre à niveau plus de 100 téléphones, tablettes et écrans intelligents avec son dernier logiciel, et cela inclut des produits étonnamment anciens.

Vous pouvez vous attendre à ce que Huawei mette à jour non seulement les produits récents comme les séries Mate 40 et P40 avec sa variante Android 10, mais aussi les « classiques » datant du Mate 9 et du P10, tous deux vieux de plus de quatre ans. Vous pouvez également anticiper les sorties d’Harmony OS pour de nombreux modèles Nova ainsi que “certains” produits Honor sortis avant la fin de 2020, lorsque la marque s’est séparée de Huawei.

Cela peut prendre un certain temps avant que Huawei ne fournisse une mise à jour de votre téléphone préféré. Certains produits commenceront à recevoir des mises à jour en juin, notamment les modèles P40, Mate 40, Mate 30 et certains modèles MatePad Pro. Les utilisateurs de Mate XS, certains propriétaires de Mate 20 et ceux possédant de nombreux modèles Nova et MatePad devront cependant attendre le troisième trimestre de l’année. Vous devrez attendre le quatrième trimestre pour obtenir une mise à jour de votre série P30, Mate 20 X ou Mate X. Et si vous avez envie d’une mise à niveau vers un ancien appareil comme le Mate 9 ou le P10, vous serez en attendant le premier semestre 2022.

Huawei a déclaré à Android Authority que le calendrier de mise à jour du système d’exploitation Harmony ne s’applique qu’au matériel en Chine. Il y aura des nouvelles sur les déploiements internationaux s’il y a plus d’informations disponibles, selon un porte-parole.

Malgré cela, le plan de mise à jour de Huawei est ambitieux. La société crée effectivement une expérience unifiée pour la plupart des appareils qu’elle a livrés au cours des dernières années – même les autres poids lourds d’Android comme Samsung ne fournissent pas ce genre de cohérence. Les anciennes racines Android 10 d’Harmony OS sont utiles (essayer cela avec Android 12 serait une autre histoire), mais cela pourrait toujours être une bonne idée si vous craigniez que vos appareils mobiles ne soient laissés pour compte.