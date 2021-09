Huawei nova 8 et Huawei nova Y60 en vente maintenant

in

Emballé avec des spécifications impressionnantes, le Huawei nova 8 et Huawei nova Y60 sont là et prêts à être découverts. L’un d’eux sera-t-il votre prochain téléphone, Gen-Zer ?

Puissance de charge

(Crédit image : Huawei)

Si vous avez l’intention de sortir avec vos amis, alors un smartphone qui offre une batterie longue durée est important, surtout si vous voulez capturer votre journée avec des photos ou profiter de la musique en streaming sur votre téléphone. Le Huawei nova 8 prend en charge 66W Huawei SuperCharge, ce qui évite aux utilisateurs de charger fréquemment l’appareil. Votre téléphone peut également être chargé à 60 % en seulement 15 minutes et à 100 % en 35 minutes. Ainsi, même si vous avez oublié de le charger plus tôt, vous pouvez toujours le recharger pendant que vous vous préparez à rencontrer le gang.

Le Huawei nova Y60, quant à lui, est équipé d’une grande batterie de 5 000 mAh et des algorithmes d’IA à économie d’énergie de Huawei, qui permettent aux utilisateurs d’explorer autant qu’ils le souhaitent avec leur téléphone sans se soucier de la mort de la batterie. Couplé au mode Ultra Power Saving, le smartphone peut durer plus longtemps même lorsque le niveau de la batterie est faible, ce qui est idéal si vous êtes en déplacement plus longtemps que prévu.

Qualité d’image incroyable

Si vous cherchez à démarrer votre carrière d’influenceur ou si vous aimez simplement une bonne image, alors le Huawei nova 8 est un bon début car il vous offre les meilleures fonctionnalités de l’appareil photo, et le prix est juste pour la poche d’un Gen-Zer. Les Huawei nova 8 est équipé d’une caméra arrière haute résolution de 64 MP qui vous permet de prendre des photos d’une netteté éclatante. Lorsque vous prenez des photos de nuit, le mode Super Nuit du Huawei nova 8 vous permet de toujours capturer vos meilleurs angles. La caméra principale et la caméra ultra grand angle à l’arrière du Huawei nova 8 fonctionnent ensemble pour permettre la vidéo à double vue, ce qui est parfait pour prendre des selfies de groupe et des vidéos amusantes.

Les Huawei nova Y60 peut tenir le coup avec les fonctionnalités de l’appareil photo, avec une triple caméra AI solide, permettant aux utilisateurs de capturer facilement des photos plus claires de moments quotidiens. L’appareil photo principal 13MP a une grande ouverture f/1.8 – plus l’ouverture est grande, plus l’appareil photo de votre smartphone peut recueillir de lumière, ce qui est nécessaire pour obtenir des images de grande qualité.

Tout est dans l’apparence

(Crédit image : Huawei)

Les Huawei nova 8 vient dans une couleur Blush Gold spectaculaire et a un corps mince et léger qui ne pèse que 169 g. À l’arrière, le système de caméra nébulaire inspiré de l’univers repose élégamment sur le panneau de verre exquis, donnant à l’appareil une apparence unique et saisissante.

Recouvert d’une capuche simple mais tendance, le Huawei nova Y60 est disponible en deux couleurs classiques – Crush Green et Midnight Black. Il adopte un design 3D avec des bords lisses et arrondis pour assurer une prise en main confortable, encore améliorée par sa navigation pratique à l’écran.

(Crédit image : Huawei)

OFFRES SPÉCIALES!

La série Huawei nova est conçue pour faire ressortir le meilleur de vous-même. Faites partie de ce voyage cool et débloquez votre prochain meilleur niveau en achetant ces appareils le plus tôt possible.

Les Huawei nova 8 sera en vente sur la boutique en ligne Huawei pour R12 999 et recevez une offre groupée avec les Huawei FreeBuds 4i pour R12 999.

Vous pouvez également acheter le Huawei nova Y60 pour R3 099 et obtenez un casque Bluetooth gratuit d’une valeur de R699.

Ces deux smartphones sont assortis d’une garantie de deux ans, d’un service de protection d’écran gratuit unique, d’un service de déballage gratuit en magasin et d’une assurance écran de 50 jours. Également disponible chez Vodacom, MTN, Telkom, Cell C et Takealot.