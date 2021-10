Huawei nova 9 : pour les jeunes aux vertus photographiques

Son système à quatre caméras et ses fonctionnalités d’enregistrement vidéo ouvrent de nouvelles possibilités pour capturer les moments du quotidien.

Le nouveau membre de la famille Huawei nova fait ses débuts avec un appareil photo doté d’une technologie haut de gamme, qui comprend l’ensemble de filtres de couleur RYYB (CFA) et XD. L’intégration matérielle et logicielle de la caméra permet aux utilisateurs de capturer des images et des vidéos de haute qualité, même dans des situations de faible luminosité, rendant le contenu des médias sociaux instantané, plus facile et plus attrayant. L’écran incurvé à l’infini avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, son processeur puissant, sa longue durée de vie de la batterie et la prise en charge des vitesses de charge rapide de 66 watts offertes par Huawei SuperCharge garantissent une expérience fluide aux amateurs de jeux mobiles, tandis que Appareil + collaboration intelligente Les capacités facilitent la synergie entre votre téléphone et d’autres produits Huawei.

Capturez des histoires avec la caméra Ultra Vision

Huawei nova 9 dispose d’un puissant système de caméra Ultra Vision de 50 MP, qui vous permet de prendre des photos de nuit, des panoramas, des portraits et des gros plans, avec des images de haute qualité et une clarté presque professionnelle. Le système à quatre caméras arrière dispose également d’un objectif grand angle de 8 MP, d’une caméra macro et d’un capteur de profondeur. Il comprend également un grand capteur 1/1.56″ et un RYYB CFA haute sensibilité à la lumière, qui capte 40% de lumière en plus par rapport à un capteur RGGB standard. Cela vous permet de capturer des photos et des vidéos nettes même dans des conditions de faible luminosité, permettant aux parties lumineuses de l’image de ne pas être surexposées, tandis que les zones sombres apparaissent lumineuses et en détail.

En termes de fonctionnement, le matériel de la caméra capture une image, puis le logiciel d’IA, le XD Fusion Engine, est activé à l’aide de plusieurs techniques de photographie informatique pour améliorer considérablement les détails et la qualité de l’image.

L’innovation dans les vlogs pour inspirer le quotidien

Pour répondre à la demande d’amélioration de l’expérience de vlogging, Huawei nova 9 dispose d’une caméra frontale haute résolution de 32MP. Comme la caméra arrière, il prend également en charge la capture vidéo 4K et la stabilisation vidéo AIS (AI Image Stabilization), ce qui permet aux utilisateurs de capturer facilement des selfies haute définition sans distorsion.

Grâce à l’enregistrement continu avant/arrière, les utilisateurs peuvent également enregistrer avec les deux caméras sans interrompre l’enregistrement. Cela permet une plus grande fluidité et dynamisme dans vos enregistrements et le stockage de différentes pièces dans un même fichier. De plus, l’enregistrement vidéo simultané à double vue permet aux utilisateurs de montrer leurs réactions aux événements en direct ou, s’ils veulent montrer une grande image et des détails, ils peuvent capturer un gros plan et un grand angle en même temps.

De plus, avec l’application Petal Clip, vous pouvez facilement choisir parmi une variété de modèles et de thèmes pour vos vlogs, ou d’autres contenus, avant de publier. Les processus d’édition compliqués ont été rationalisés en recherchant des vidéos et en les créant en un clic. Pour les identifier, entrez simplement un mot-clé pour les images ou les vidéos que vous souhaitez trouver dans la Galerie et l’appareil identifiera toutes les correspondances pertinentes.

Nouveau design

Huawei nova 9 arrive avec un écran incurvé de 6,57 pouces avec des bords à l’infini et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec une surface conique, minimisant les bords latéraux pour un affichage plus immersif. Il peut afficher 1,07 milliard de couleurs et dispose d’un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz pour une réactivité tactile améliorée. Ces qualités, combinées à la prise en charge des couleurs DCI-P3 sur toute la course de l’écran, garantissent une expérience visuelle supérieure avec des images fluides, des couleurs vives et des détails incroyables.

Le design propre du Huawei nova 9 est également un engagement envers l’innovation et le développement technologique, puisqu’il ne mesure que 7,77 mm d’épaisseur et pèse 175 grammes. Le terminal arrive dans une finition Star Blue moderne, créée avec un nouveau processus de fabrication de verre tactile nébuleuse qui crée une texture unique et met en valeur le module de caméra emblématique qui est plus agréable au toucher et antidérapant à l’œil.

La puissance à portée de main

Ce smartphone est alimenté par la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 778G 4G et utilise la technologie d’IA exclusive de Huawei pour hiérarchiser intelligemment les tâches et optimiser les performances pour une expérience de jeu améliorée.

Le processeur puissant est complété par un système de refroidissement qui combine le refroidissement liquide VC et le graphène pour une dissipation thermique plus rapide et plus efficace. Cela signifie que l’appareil peut fonctionner à pleine capacité et rester froid au toucher, même après des heures de jeu ou de lecture vidéo continue. L’appareil prend également en charge la nouvelle technologie Touch Turbo qui permet des commandes plus précises et réactives.

Que ce soit pour jouer ou simplement naviguer sur Internet, Huawei nova 9 offre une autonomie de 4 300 mAh. De plus, les temps d’arrêt sont réduits au minimum, car le nouveau smartphone prend en charge une charge ultra-rapide Huawei SuperCharge de 66 W.

Améliorations de l’expérience utilisateur

Avec Huawei nova 9, la possibilité de contrôler plusieurs appareils simultanément grâce à Device + est simplifiée. L’onglet Appareil +, situé dans le panneau de configuration supérieur droit, permet aux utilisateurs de contrôler ou de configurer facilement la collaboration multi-appareils avec d’autres produits, tels que Huawei Vision, Huawei FreeBuds, Huawei MatePad et Huawei MateBook.

Avec le système de fichiers distribué, Huawei nova 9 peut également fonctionner comme un lecteur de stockage externe connecté sans fil au Huawei MateBook, ce qui signifie que les fichiers choisis sont facilement accessibles. Ainsi, lorsque les utilisateurs rédigent un e-mail depuis leur PC, ils peuvent joindre leurs propres images ou fichiers stockés sur leur smartphone Huawei nova 9.

Huawei Nova 9 (8 Go de RAM + 128 Go de ROM) : 499 euros

consommateur.huawei.com