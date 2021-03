Huawei P30 Pro Review Redux: doux-amer

https://www.youtube.com/watch?v=ecy5SogQRSw

Cela fait deux ans que Huawei a sorti le P30 Pro – un appareil qui allait devenir le dernier produit phare de Huawei avec les services Google. Le géant chinois a lancé plusieurs smartphones phares depuis l’introduction de l’embargo commercial américain paralysant, mais aucun n’a eu accès à l’épine dorsale de toute l’expérience d’application d’Android.

Aujourd’hui, je veux jeter un œil au P30 Pro en 2021 pour voir quelle valeur ce smartphone autrefois innovant peut apporter en 2021. Vaut-il la peine d’acheter le P30 Pro deux ans plus tard? Découvrez dans cette revue Huawei P30 Pro redux.

Huawei P30 Pro: l’arrière-plan

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Le Huawei P30 Pro, sorti en mars 2019, était un smartphone phare incroyablement innovant. Il disposait d’un solide ensemble de matériel interne mis en vedette par le SoC Kirin 980 personnalisé de Huawei, une charge ultra-rapide de 40 W (qui est toujours compétitive aujourd’hui) et une durée de vie de la batterie brillante. Il a également introduit le système de caméra à zoom périscope au grand public.

Il s’appuie sur le design de son prédécesseur en introduisant des lunettes plus petites et des côtés incurvés. Il a également réduit l’encoche à une conception de gouttelettes d’eau, augmenté son indice de protection de IP67 à IP68 et introduit la charge sans fil dans la série P.

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Le P30 Pro de Huawei était très compétitif avec les goûts du Galaxy S10 de Samsung, de l’iPhone XS d’Apple et du Pixel 3 XL de Google à l’époque. Il offrait un niveau de qualité similaire mais avec plus de fonctionnalités. Il avait une charge plus rapide, le système de caméra le plus performant et une des meilleures autonomie de batterie. Le chipset de Huawei, cependant, n’était pas aussi puissant – en particulier dans le département graphique.

Le P30 Pro a introduit les caméras à zoom périscope dans le grand public.

Au cours de l’IFA 2019, Huawei a annoncé avoir vendu 16 millions d’unités P30 Pro au cours de ses six premiers mois. Ce n’est peut-être pas au niveau d’Apple ou de Samsung, mais c’est toujours impressionnant et c’est un autre signe que l’ascension de Huawei vers le sommet du marché des smartphones devait se poursuivre … jusqu’à ce que tout s’écroule.

Comment ça tient?

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Avant de commencer, je dois noter que le modèle que j’ai testé est le Huawei P30 Pro classique et non le modèle «New Edition» arrivé à la mi-2020. Vous pouvez en savoir plus sur les changements apportés à ce dernier modèle ici, mais en ce qui concerne les principes de base, c’est le même téléphone avec une amélioration mineure des spécifications et une finition mate.

Quant au Huawei P30 Pro classique, il a l’air plutôt bien en 2021. Cela dit, il est plutôt évident qu’il s’agit d’un téléphone plus ancien. En 2021, nous avons l’habitude de voir des appareils avec des conceptions perforées et des modules de caméra rectangulaires à l’arrière. Ce sont deux traits des modèles ultérieurs de la série Huawei P. Cette encoche en forme de goutte d’eau et la conception du module de caméra en forme de pilule rappellent les tendances de conception précédentes.

Continuer la lecture: Test du Huawei P40 Pro: le raffinement bien fait

Le P30 Pro a cependant encore des éléments de conception modernes. Il a des côtés incurvés sur son écran pour un effet de cascade, il est fait de métal et de verre et dispose d’un capteur d’empreintes digitales intégré. Ailleurs, vous disposez également des fonctionnalités standard de tous les téléphones phares récents tels que l’USB-C, le Wi-Fi AC et une matrice de trois caméras à l’arrière. Ce n’est peut-être pas à la pointe de la technologie, mais le P30 Pro est toujours très utilisable d’un point de vue matériel en 2021.

D’un point de vue matériel, le P30 Pro résiste bien.

L’écran est l’une des fonctionnalités les plus anciennes du téléphone. Il s’agit d’un écran OLED 1080p 60Hz de 6,47 pouces. Visuellement, c’est toujours un excellent panneau. Il est lumineux et coloré avec beaucoup de contraste grâce à la technologie OLED. Cependant, à 60 Hz, il semble plus lent que les écrans à 120 Hz que l’on trouve dans de nombreux smartphones de 2021. Je dis souvent que ce n’est pas le processeur qui rend un appareil rapide, mais le taux de rafraîchissement de l’écran. Il en va de même pour le P30 Pro. Ses composants internes ne sont en aucun cas lents, mais vous sentirez cette disparité de performances plus évidente en balayant. C’est là qu’un taux de rafraîchissement élevé s’épanouit.

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Le processeur du P30 Pro résiste au stress compte tenu de son âge. Real Racing 3 et PUBG Mobile ont bien fonctionné lors de mes tests. L’expérience utilisateur n’est pas parfaite et j’ai remarqué quelques bégaiements, mais elle reste solide. Il est également assez fluide lors du défilement des réseaux sociaux et du basculement entre les applications. Cela est probablement dû aux 6 Go à 8 Go de RAM dont Huawei équipait à l’origine l’appareil.

En rapport: Acheter un téléphone d’occasion: les choses à faire et à ne pas faire

La durée de vie de la batterie dépendra de l’utilisation de votre appareil. Celui-ci a géré deux jours d’utilisation légère avec environ 5% restants le deuxième jour. Je ne suis pas un grand joueur, mais je passe une grande partie de ma journée avec une luminosité de 50 à 60% et je passe plus de temps à naviguer sur les réseaux sociaux que je ne voudrais l’admettre.

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

La charge du P30 Pro pourrait être meilleure que la durée de vie de la batterie elle-même, ce qui en dit long. Il est livré avec une brique de 40 W dans la boîte et peut charger l’appareil de zéro à 70% en 30 minutes, ce qui est aussi rapide que nécessaire. Même en 2021, il s’agit toujours d’un chargeur incroyablement rapide, surtout si l’on considère que la série Galaxy S21 atteint un maximum de 25 W. Vous disposez également d’une charge sans fil et inversée pour compléter l’ensemble complet de la batterie.

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Il y a une grande préoccupation en ce qui concerne l’utilisation du Huawei P30 Pro en 2021: la prise en charge logicielle. Cela peut venir avec les services de Google, mais ils sont obsolètes depuis deux ans. Cela signifie que, dans un avenir prévisible, vous êtes bloqué avec Android 10.

Huawei déploie actuellement EMUI 11 sur les appareils P30 Pro, mais malgré son nom trompeur, il fonctionne toujours sur Android 10. Sur la base de cela et du fait qu’il s’agit déjà d’un appareil vieux de deux ans, je ne compterais pas sur le P30 Pro reçoit toujours une nouvelle version officielle d’Android.

Voir également: Tout ce que vous devez savoir sur EMUI 11

Cela dit, le temps que j’ai passé avec le P30 Pro m’a prouvé que vous n’avez pas besoin du dernier logiciel pour vivre une bonne expérience. La seule application que je n’ai pas pu installer était Netflix et c’est probablement parce que l’appareil que j’ai testé est une unité d’examen plus ancienne. Je n’ai eu aucun problème à installer et à utiliser le reste de ma suite d’applications standard qui comprend Twitter, Amazon, eBay, Instagram et Spotify – le tout via le Play Store.

Dans l’ensemble, je n’ai rien à redire sur l’utilisation du P30 Pro en 2021. Certains peuvent être désactivés par le matériel et les logiciels obsolètes, mais c’est toujours un téléphone très utilisable en 2021 malgré ces pièges.

Comment fonctionnent les caméras?

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

La série Huawei P est célèbre pour sa technologie d’appareil photo et le P30 Pro a représenté un autre bond en avant pour l’entreprise. Plus particulièrement, le P30 Pro a conféré à Huawei le rôle de la première entreprise à produire en masse un téléphone avec un appareil photo à zoom périscope.

Caméras Huawei P30 ProRear: 40MP principal, f / 1,6, 27 mm, capteur 1 / 1,7 pouce, OIS

Capteur 20MP ultra-large, f / 2,2, 16 mm, 1 / 2,7 pouces

Zoom périscope 8MP 5x, f / 3.4, 1/4 de pouce. capteur, OIS

Vidéo:

UHD 4K 30 ips

FHD 60 ips

HD 960 ips

Caméra frontale: 32MP, f / 2.0, capteur 1 / 2,8 pouces

Vidéo:

Vidéo FHD à 30 ips

Le P30 Pro avait un système de caméra de premier ordre en 2019 avec un énorme capteur principal 1 / 1,7 pouce 40MP, un ultra-large 20MP et le célèbre appareil photo à zoom périscope optique 8MP 5x. Il y a aussi un capteur de temps de vol à l’arrière et une caméra selfie 32MP à l’avant. L’appareil peut enregistrer des vidéos 4K jusqu’à 30 ips et 720p 960 ips au ralenti. Ces spécifications ne sont pas loin de ce que nous voyons dans les produits phares de 2021.

Les images du Huawei P30 Pro sont toujours impressionnantes. Le traitement à fort contraste n’est peut-être pas du goût de tout le monde, mais la qualité d’image objective est très bonne. Il y a beaucoup de netteté et de détails dans tous les domaines et les capteurs de Huawei capturent avec précision les informations de couleur.

La cohérence entre les trois lentilles n’est pas parfaite. Le zoom est un peu plus doux que le principal, tout comme l’ultra-large. Le capteur principal est un peu plus magenta que les deux autres, mais ce n’est pas très choquant et pour un téléphone de cet âge et de ce prix.

Nous avons été très impressionnés par les performances en faible luminosité du P30 Pro lors de sa sortie et je dois dire qu’il a incroyablement bien vieilli. Prendre des photos dans une obscurité presque noire avec le mode nuit peut transformer les photos avec une amélioration des détails et de la netteté. Tout comme nous l’avons dit il y a deux ans – cette chose peut voir dans le noir.

Les modes portrait et ouverture de Huawei sont riches en fonctionnalités et puissants. Le premier vous permet de changer la forme du bokeh virtuel qui, par exemple, peut vous permettre d’imiter des lentilles anamorphiques avec le bokeh du disque. En tant que passionné de photographie, j’apprécie cela. Ce dernier vous permet de modifier la quantité de bokeh simulé en vous donnant un curseur d’ouverture virtuelle. Ceci est pratique pour obtenir une profondeur de champ très fine si vous le souhaitez.

La détection des contours dans les deux modes est plutôt bonne mais pas parfaite. Cela dit, aucun téléphone n’a réussi à détecter parfaitement les contours. Le seul inconvénient du mode portrait du P30 Pro est qu’il ne fonctionne qu’avec des visages humains. Cependant, le mode d’ouverture fonctionne également avec les objets.

La caméra selfie 32MP contient beaucoup de pixels, mais les images semblent un peu douces pour une caméra avec une résolution aussi élevée. Ils ne sont pas horribles, mais le lissage de la peau de Huawei devient plutôt intrusif, ce qui est ennuyeux lorsque vous voulez un simple selfie.

Le système de caméra du P30 Pro est toujours indéniablement brillant et l’un des meilleurs du marché renouvelé grâce en grande partie au matériel puissant à sa disposition.

En rapport: Les meilleurs téléphones avec appareil photo que vous pouvez obtenir

Huawei P30 Pro Review Redux: Le verdict

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Après avoir passé du temps avec le Huawei P30 Pro en 2021, je peux honnêtement dire que c’est l’un des meilleurs téléphones phares plus anciens que vous pouvez encore acheter aujourd’hui en tant que matériel. Tout cela grâce à sa conception et à sa qualité de fabrication impressionnantes, à ses performances solides, à sa brillante autonomie et à ses performances exceptionnelles. Pour un peu plus de 400 £ neuf ou 250 £ d’occasion au Royaume-Uni (~ 350 $ – 550 $), le P30 Pro est une bonne affaire – du moins sur papier.

Le P30 Pro est un rappel doux-amer que Huawei est parmi les meilleurs du secteur en matière de fabrication de matériel pour smartphone.

Le problème est que je ne peux pas recommander le P30 Pro en raison de son manque de support logiciel à long terme. Si vous l’achetez pour vous amuser avec les caméras et que ce n’est pas votre appareil principal, c’est certainement viable. Cela dit, je n’en choisirais pas un pour l’utiliser quotidiennement, en particulier lorsque les mises à jour de sécurité pourraient être définitivement interrompues à tout moment et sans aucun signe d’Android 11, encore moins d’Android 12. Si vous êtes prêt à prendre le risque sur les vulnérabilités logicielles, vous allez adorer ce téléphone, mais c’est quelque chose à garder à l’esprit avant de dépenser votre argent.

Le P30 Pro est un témoignage de ce qui aurait pu être et un rappel doux-amer que, en ce qui concerne le matériel, Huawei était et est toujours parmi les meilleurs du secteur.

Huawei P30 Pro

Si vous voulez un excellent appareil photo, une autonomie de batterie ou tout simplement un très bon smartphone polyvalent, le Huawei P30 Pro est toujours un achat fantastique.