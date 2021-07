Huawei P50 Pro est enfin officiel, mais vous n’en aurez jamais

Dans un univers différent où les pénuries de puces et les sanctions américaines n’auraient pas paralysé la capacité de Huawei à faire des affaires, nous aurions déjà eu la série P50 dans les magasins à l’échelle internationale. Mais le fabricant chinois de smartphones a reconnu il y a quelques mois qu’il avait du mal à lancer les téléphones P50 Pro et P50. Huawei a donné au monde un aperçu des deux appareils lors de son événement de lancement HarmonyOS. La société a confirmé les fuites de conception qui affirmaient que les téléphones P50 provoqueraient d’énormes bosses de caméra à l’arrière. Mais Huawei n’a révélé aucune spécification, date de sortie ou détail de prix à l’époque. Avance rapide jusqu’à fin juillet, et les Huawei P50 Pro et P50 sont officiels. Vous ne pouvez probablement pas obtenir l’un ou l’autre de ces téléphones, car les mises en garde habituelles s’appliquent. Sans oublier qu’aucun des deux appareils n’offre la 5G.

Et la 5G ?

Le problème avec les nouveaux appareils Huawei reste le même. Tout d’abord, ils ne sont pas disponibles aux États-Unis, leur importation est donc déjà un problème majeur. Mais disons que vous mettez la main sur le P50 Pro ou le P50 proche de leur date de sortie, vous devrez faire face à une expérience Android sans Google. Ce n’est même pas Android-Android. C’est HarmonyOS de Huawei, qui est en grande partie une version Android complètement différente. Vous n’avez accès à aucune des applications Google dont vous avez besoin et il n’y a aucun moyen d’installer le Play Store.

En plus de cela, il n’y a pas de 5G, ce qui semble contre-intuitif pour une entreprise qui a été à la pointe de la 5G ces dernières années. Mais le PDG de Huawei, Richard Yu, a expliqué que les sanctions américaines empêchent Huawei d’ajouter la connectivité 5G au nouveau combiné phare. “Les téléphones 5G sont hors de notre portée et nous devons opter pour la 4G en supprimant le module 5G de la conception de notre puce”, a déclaré le dirigeant.

Les téléphones fonctionneront soit sur le processeur Kirin 9000, soit sur la puce Snapdragon 888.

Options de couleur du Huawei P50. Source de l’image : Huawei

Date de sortie du Huawei P50 Pro : c’est compliqué

Outre les processeurs et la connectivité 4G, les deux versions du P50 partagent d’autres caractéristiques. Ils prennent tous deux en charge la charge filaire de 66 W et leurs modèles d’entrée de gamme disposent de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Il y a une caméra selfie de 13 mégapixels perçant les deux écrans. Les téléphones sont également dotés d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68.

Le P50 Pro a le meilleur matériel, grâce à un écran OLED de 6,6 pouces à 120 Hz avec une caméra perforée et une batterie de 4 360 mAh qui prend également en charge la charge sans fil de 50 W. L’écran du P50 est légèrement plus petit à 6,5 pouces et ne prend en charge que les taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le combiné dispose d’un appareil photo légèrement plus petit de 4 100 mAh.

Le P50 Pro offre également la meilleure configuration de caméra arrière. Le combiné a deux gros bosses de caméra à l’arrière. Le P50 Pro dispose de quatre caméras : primaire de 50 mégapixels, téléobjectif de 64 mégapixels, monochrome de 40 mégapixels et ultra-large de 13 mégapixels. Le P50 ne comporte que trois appareils photo, dont un objectif principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un ultra-large de 13 mégapixels.

Les téléphones seront d’abord lancés en Chine, le 12 août. Mais ce n’est que la date de sortie des modèles Kirin 9000. Les modèles Qualcomm seront expédiés à la fin de l’année et il n’y a pas de date de lancement pour eux. Huawei apportera probablement la série P50 sur d’autres marchés internationaux où il vend toujours son matériel.

Le P50 Pro coûtera 5 988 yuans (927 $) en Chine, le P50 offrant aux utilisateurs un prix d’entrée plus abordable à 4 488 yuans (695 $). Huawei n’a cependant pas annoncé de dates de sortie pour les marchés internationaux.

