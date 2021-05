Huawei P50 rend les détails de son module de caméra over-the-top

Les rendus du Huawei P50 semblent offrir plus de détails sur son appareil photo.Vous obtiendrez “ juste ” un zoom équivalent 13-90 mm, mais beaucoup d’objectifs.

Plus de détails sur la gamme de caméras apparemment ridicule de la série Huawei P50 pourraient avoir émergé. Teme a partagé des rendus montrant à quoi ressemblent des gros plans du système de caméra du P50, y compris de nouveaux détails possibles.

Le P50 à l’écran (peut-être un Pro Plus) a la bosse de caméra géante à deux sections vue dans les fuites précédentes, mais le lettrage sur le téléphone suggère qu’il aura un zoom équivalent de 13 à 90 mm. Cela offre à peu près le même facteur de zoom que dans les prédécesseurs tels que le P40 Pro et le Mate 40 Pro (tous deux de 18 à 125 mm), mais avec des angles globaux plus larges.

Selon des rumeurs antérieures, le P50 de base était expédié avec des unités de caméra arrière principale, ultra-large et téléobjectif. Le Pro remplacerait le téléobjectif par un appareil photo périscope 5X, tandis que le Pro Plus inclurait à la fois des téléobjectifs et des périscopes. Ce pourrait être le premier téléphone phare de Huawei à être livré avec Harmony OS au lieu d’Android.

On ne sait toujours pas quand le P50 et son énorme module de caméra seront disponibles. Huawei a dévoilé la série P40 en mars 2020, mais il ne précipite clairement pas la suite alors qu’il n’y a même pas eu de teaser pour le nouveau modèle. Les pénuries de puces dans le monde n’ont pas non plus aidé les plans de l’entreprise. Bien que les rendus suggèrent que le P50 arrive relativement bientôt, il ne serait pas surprenant que Huawei attende un peu plus longtemps pour lancer son smartphone vedette.