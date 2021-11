Huawei pourrait faire appel à des sociétés tierces pour contourner l’interdiction commerciale américaine

Au milieu d’une tension commerciale continue entre la Chine et les États-Unis, Huawei continue d’être pris entre deux feux. Les dernières retombées qui se sont abattues sur l’entreprise chinoise ont été l’adoption d’une nouvelle loi qui bloquerait sa demande d’équipement de réseau auprès de la Commission fédérale des communications.

Maintenant, Huawei a peut-être trouvé un moyen de contourner les diverses sanctions commerciales auxquelles il est actuellement confronté. Selon Bloomberg, le fabricant de smartphones est actuellement en pourparlers avec des sociétés tierces au sujet d’un accord de licence pour ses conceptions de smartphones. L’accord devrait donner à Huawei l’accès aux composants critiques des smartphones qui lui seraient autrement interdits.

Les sociétés en question incluent Xnova, une unité de China Postal and Telecommunications Appliances Co. Xnova vend déjà les smartphones de la marque Nova de Huawei sur son site Web, y compris le Nova 9, et l’accord présumé pourrait voir l’entreprise construire de nouveaux smartphones basés sur la conception de Huawei. La société peut également acheter les composants nécessaires aux appareils sans aucun obstacle juridique, car elle n’est soumise à aucun embargo commercial auquel Huawei est actuellement confronté.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Un autre licencié possible est TD Tech, un fabricant chinois d’équipements de télécommunications. La société, comme Xnova, peut utiliser les conceptions de Huawei pour créer des appareils mobiles avec sa propre marque.

On peut rappeler que Huawei a vendu sa marque Honor plus tôt cette année pour sauver cette entreprise des interdictions commerciales américaines. Maintenant, la société semble miser sur des accords de licence dans le but de sauver ce qui reste de son activité de smartphones, qui produisait autrefois certains des meilleurs téléphones Android.

Il espère même expédier plus de 30 millions d’unités l’année prochaine, en supposant que les accords se concrétisent.

Le rêve d’un utilisateur avancé

Test du Samsung Galaxy Z Fold 3: Plier une note

Samsung vise une adoption plus large de son pliable haut de gamme, le Galaxy Z Fold 3, mais les nouveaux changements vont-ils assez loin pour convaincre les gens de dépenser 1 800 $ dessus ? Découvrez-le dans notre test Samsung Galaxy Z Fold 3 !

Achetez plus intelligemment, pas plus difficilement

8 règles simples pour acheter de la technologie Black Friday

Le Black Friday est un tsunami d’offres et de « offres » qui ne sont pas vraiment en vente, et bien que les ventes de vêtements et de jouets soient assez simples, tout achat de technologie autour du Black Friday peut comporter de nombreux pièges et incertitudes. Éliminons une partie des conjectures et faisons du shopping comme un pro pour votre nouveau téléphone, ordinateur portable, écouteurs et tout le reste.