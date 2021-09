Huawei pourrait lancer Mate V cette année : son propre pliable à la manière du Galaxy Z Flip | La technologie

in

La marque chinoise de téléphones travaillerait au lancement d’un nouveau smartphone pliable d’ici la fin de l’année, donnant la surprise et démontrant ainsi qu’elle peut également innover dans ce domaine.

Le sentiment depuis que les États-Unis ont opposé leur veto à Huawei est que la société est tombée en disgrâce. Ou du moins en ce qui concerne la section mobile.

Ce sentiment est vrai qui peut être justifié avec les derniers rapports de ventes, qui ont vu alors que Huawei est passé de la première et de la deuxième position à disparaître du classement en seulement 2 ans.

Mais cela ne signifie en aucun cas que l’entreprise a cessé de travailler, d’innover et de lancer des smartphones, malgré le fait qu’elle vend à peine des unités en dehors de la Chine. Parce que l’espoir est dans l’avenir et pour cela nous devons travailler aujourd’hui.

Malgré cela, la fuite que nous venons d’apprendre nous a pris par surprise, puisqu’il semble que Huawei travaillerait sur un nouveau smartphone pliable, qui s’appellerait Mate V.

Comme tu le sais, La série Mate X de Huawei propose des appareils pliables qui se déplient en une tablette, mais maintenant la société travaillerait sur un concept différent, dans le style du Moto Razr et du Galaxy Z Flip 3.

Le Huawei Mate V (le V ressemble à un téléphone plié) porterait comme le processeur Kirin 9000, ce qui ne serait pas surprenant puisqu’il s’agit actuellement du SoC le plus récent et le plus puissant de HiSilicon, la division des puces internes de Huawei.

Quant au reste des caractéristiques, ce sont un mystère. Bien qu’il ne soit pas surprenant que, comme c’est le cas avec le reste du pliage, il ait subi des coupures en termes de batterie ou d’appareils photo, car ce sont des éléments qui sont généralement coupés dans ce type de modèles.

Nous espérons que Huawei nous donnera un aperçu de ce nouveau téléphone lors de l’événement prévu le 21 octobre. L’avenir nous le dira, mais il semble que cette décennie sera celle des téléphones pliables.