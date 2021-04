Huawei pourrait lancer trois téléphones pliables abordables cette année

Crédit: Kris Carlon / Autorité Android

Huawei devrait lancer trois nouveaux téléphones pliables au cours du second semestre de l’année, et la société devrait également adopter des prix plus abordables pour les nouveaux appareils.

Les problèmes de Huawei aux États-Unis ne sont peut-être pas terminés depuis longtemps, mais la société chinoise semble continuer à lancer de nouveaux téléphones. Selon un rapport de Digitimes, Huawei prévoit de lancer trois nouveaux téléphones pliables au cours du second semestre de cette année.

Citant des sources de l’industrie, le point de vente rapporte également que Huawei pourrait adopter des prix plus abordables pour les nouveaux pliables, «ciblant le segment d’entrée de gamme».

Ces nouveaux modèles, ainsi que les téléphones pliables que Samsung devrait lancer cette année, pourraient porter les expéditions mondiales de la catégorie à sept millions d’unités en 2021, contre 2,8 millions d’unités expédiées l’année dernière, selon Digitimes Research.

Le dernier téléphone pliable de Huawei était le Mate X2, lancé en février. Cependant, ce n’est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre, car cela coûte 17 999 yuans (~ 2771 $). De plus, le téléphone n’est disponible qu’en Chine pour le moment, son accès est donc limité.

Les nouveaux téléphones pliables Huawei, plus abordables, pourraient voir un lancement en dehors du marché domestique de l’entreprise si la proposition de valeur est suffisante pour exciter les acheteurs occidentaux. Les services Google seront probablement absents des téléphones et nous ne savons pas non plus quelle sera la situation de leur chipset étant donné les freins auxquels Huawei est confronté en ce moment.

Selon les rumeurs, la société prépare actuellement la série P50 de produits phares. Les téléphones devaient initialement être lancés en mars, puis en avril, mais pour le moment, il n’y a aucun signe de leur lancement de sitôt. Il est possible que Huawei, comme beaucoup d’autres OEM de smartphones, ait du mal à produire suffisamment d’unités en raison de la crise mondiale du chipset.

Quoi qu’il en soit, nous devrons simplement attendre de voir ce que Huawei a en magasin et comment cette année se déroulera pour l’entreprise. Il montre déjà des signes de baisse des ventes de smartphones et on dit qu’il réduira ses expéditions de moitié cette année.