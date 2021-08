Huawei pourrait miser sur Qualcomm pour son nouveau Huawei Mate 50 | La technologie

in

Les dernières rumeurs suggèrent que le Huawei Mate 50 arriverait avec un processeur Qualcomm Snapdragon à l’intérieur comme les Huawei P50 et P50 Pro, il n’aurait peut-être pas non plus de compatibilité réseau 5G.

Les derniers lancements de Huawei sont marqués par deux tendances. Le premier est qu’ils utilisent désormais des processeurs Qualcomm Snapdragon et le second est qu’ils ne disposent toujours pas des services Google.

L’utilisation de processeurs Qualcomm est une bonne nouvelle pour de nombreux utilisateurs, car le Kirin est toujours tombé quelques pas en dessous du dernier Snapdragon. Mais tout n’est pas bon, car ces processeurs sont des versions 4G.

Oui, à une époque où tous les haut de gamme disposent de la 5G, les équipements Huawei lorsqu’ils montent des puces Qualcomm se passent de cette technologie réseau. En effet, Huawei ne peut pas accéder à la technologie 5G de Qualcomm en raison du veto.

Les derniers équipements présentés par la société asiatique étaient les Huawei P50 et P50 Pro, tous deux seraient nominés comme appareils haut de gamme et candidats au best-seller, s’ils n’avaient pas les services Google.

La dernière rumeur concernant un autre appareil haut de gamme de Huawei soulignerait que les processeurs Qualcomm seront désormais les puces à utiliser. Et, est-ce que, il est possible que le Huawei Mate 50 arrive avec un Snapdragon.

Quant au processeur spécifique, il n’est pas encore connu. Mais étant un appareil haut de gamme, le sien serait qu’il avait le nouveau Snapdragon 888 ou une version supérieure. Bien entendu, il subirait également le veto et la version de ce processeur serait la 4G.

La vérité est que normalement le Huawei Mate a été le fer de lance de Huawei. Ces équipes ont été faites pour démontrer ce que l’entreprise pouvait faire. Mais depuis quelque temps et en raison du veto, la situation a radicalement changé.

Il n’y a pas de date précise concernant la présentation de ces équipes. En fait, ils sont encore une rumeur. Bien que si nous suivons le calendrier de présentation de Huawei, le sien serait qu’il arrive au premier trimestre de l’année prochaine.