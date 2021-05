Huawei prépare le lancement d’HarmonyOS et plus de nouvelles pour la semaine prochaine

25/05/2021 à 11:49 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Après le veto de Huawei par les États-Unis, la société a dû prendre une grande décision lorsqu’il s’agissait de mettre le cap sur une nouvelle étape dans le secteur de la téléphonie. N’ayant pas pu utiliser les services de Google, l’entreprise a dû développer un nouveau système d’exploitation au cas où elle serait obligée de couper définitivement ses liens avec Google. Au cours des derniers mois, Huawei a construit sa propre infrastructure pour ne pas dépendre de Google, et le le 2 juin prochain, nous verrons les fruits de leurs efforts en action. Et c’est le jour choisi pour présenter officiellement au public HarmonyOS.

Après des mois en version bêta, HarmonyOS semble sortir le 2 juin, ce qui signifie que le système d’exploitation sera prêt à être officiellement introduit sur vos appareils mobiles. Jusqu’à présent, ce que l’on savait d’HarmonyOS était qu’il s’agissait d’une couche de personnalisation avec la version open source d’Android comme noyau. Sans plus de détails à ce sujet, nous espérons connaître toute l’actualité de ce système d’exploitation au cours de la 2 juin à 14 h 00 CEST. Cependant, HarmonyOS n’est pas la seule chose que Huawei nous aurait préparée ce jour-là. Et c’est que comme il a été possible de vérifier à travers la vidéo que nous vous laissons en dessous de ces lignes, il y aura aussi nouvelles versions.

Sans plus d’informations à ce sujet, il semble qu’il faudra attendre mercredi prochain pour connaître toute l’actualité de la firme. Tout indique qu’ils seraient les Huawei P50 le premier à avoir HarmonyOS, mais d’ici là, nous devrons attendre plus de détails.