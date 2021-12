Huawei préparerait un téléphone pliable qui rivaliserait avec le Samsung Galaxy Z Flip | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que Huawei préparerait un nouvel appareil pliable et qu’il serait le rival direct du Samsung Galaxy Z Flip 3.

Les téléphones pliables sont là pour rester et, c’est que, avoir un appareil qui peut devenir une tablette ou réduire sa taille de moitié rend les possibilités infinies. Jusqu’à présent, les options ont été assez peu nombreuses, en fait presque nulles.

Parmi les quelques entreprises qui ont osé lancer des appareils avec écrans pliables, celle qui se démarque le plus est Samsung, à la fois pour être l’une des premières et pour avoir déjà quelques générations d’appareils avec ces caractéristiques. Les deux familles phares du système de pliage sont les Galaxy Z Fold et Z Flip.

Les formats sont différents, le Samsung Galaxy Z Fold étant entièrement déplié, c’est comme une tablette, tandis que le Samsung Galaxy Z Flip est au format coque. Et, bien qu’il semble que seul Samsung ait le pliage, les dernières rumeurs suggèrent que Huawei en développerait un qui rivaliserait avec le Galaxy Z Flip.

Non, ce n’est pas le premier appareil pliable de Huawei. Dans le passé, ce qui a été vu, c’est qu’ils en développaient un très similaire au Galaxy Z Fold, mais avec le pli de l’écran à l’extérieur. Ces nouvelles rumeurs mettraient Huawei à l’honneur pour être le principal rival de Samsung dans le pliage.

La nouvelle vient du réseau social asiatique Weibo. Sur la photo qui a accompagné la fuite, on peut voir un design très similaire à celui du Samsung Galaxy Z Flip 3. Bien sûr, les changements ou améliorations qui différencieraient cet appareil du Samsung, c’est que l’écran externe serait une taille beaucoup plus grande.

De plus, les caméras dans cette zone seraient situées verticalement au lieu d’être horizontalement. Bien entendu, ces changements ne seraient pas les seuls. Ce qui a également été constaté, c’est que sur l’écran intérieur, vous ne trouverez pas de caméra, donc tout tomberait sur le module de caméra externe.