Huawei préparerait une montre connectée avec laquelle vous pourrez mesurer votre tension artérielle | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que Huawei préparerait une montre intelligente qui aurait la capacité de mesurer la pression artérielle.

Les montres connectées sont devenues des accessoires innombrables et, c’est que, l’arrivée de ces accessoires aux poignets du grand public a permis à de nombreuses personnes de prendre conscience de différents paramètres liés à la santé. Aujourd’hui, non seulement ils comptent les pas, mais ils en font bien plus.

Au fil des ans, nous avons vu comment différentes entreprises ont progressé à cet égard et, en fait, nombre d’entre elles se sont concentrées sur l’amélioration de l’autonomie et de la conception des montres intelligentes. Mais l’élément central sont les capteurs et leurs capacités intelligentes.

Huawei est l’une des entreprises qui a le plus opté pour ce type d’appareil et l’a fait avec différentes gammes de produits. La firme asiatique propose à la fois des bracelets intelligents et des montres de sport et d’autres montres intelligentes au design plus traditionnel. Ce qui est intéressant dans tout cela, c’est que chaque année, un nouveau est lancé sur le marché.

Les dernières rumeurs suggèrent que la Huawei Watch D serait la nouvelle smartwatch de Huawei. Le format de cette montre serait rectangulaire et ce qui frappe, c’est qu’elle serait capable de mesurer la tension artérielle. Jusqu’à présent, la mesure des montres intelligentes s’est concentrée sur le pouls, le nombre de pas et, dans certains cas, la saturation en oxygène dans le sang.

La mesure de la pression artérielle pourrait être un pas en avant pour les utilisateurs qui ont une pression artérielle basse ou élevée, afin qu’ils puissent avoir un contrôle sur leur poignet à tout moment de la situation de leurs artères. La rumeur est passée par le réseau social chinois Weibo. Malheureusement, aucun détail sur les dates de départ n’est donné.

Il faudra attendre que Huawei révèle ce qu’il a prévu pour cette montre et si elle atteindra nos frontières. Nous serons attentifs à vous informer dans les plus brefs délais de l’actualité de la Huawei Watch D.