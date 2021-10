Huawei présente la Watch GT 3 avec des affirmations impressionnantes sur la durée de vie de la batterie

Complet avec un lecteur SpO2, une résistance à l’eau et HarmonyOS

Malgré tous les malheurs de Huawei, le géant chinois de l’électronique ne connaît pas les pires choses cette année. La série Huawei P50 a montré que la société peut toujours fabriquer de bons téléphones, avec une tournure des événements étrange qui a vu Huawei utiliser un Snapdragon 888 pour ces téléphones (il utilise toujours son propre processeur Kirin 9000 dans le Pro, cependant). Et dans le département des appareils portables, les Huawei Watch 3 et 3 Pro ont récemment été présentées comme les nouvelles offres de smartwatch premium de la société, ainsi que ses premières smartwatches fonctionnant sous HarmonyOS. Cette gamme est maintenant rejointe par la Huawei Watch GT 3, un nouveau modèle avec des affirmations assez folles sur la durée de vie de la batterie.

Huawei affirme que sa montre 3 régulière peut offrir 3 jours d’autonomie de batterie (et 14 jours avec le « mode ultra économie d’énergie »). La Huawei Watch GT 3, quant à elle, est censée atteindre 14 jours de batterie pour le modèle 46 mm et 7 jours de batterie pour le modèle 42 mm. Si vous l’utilisez beaucoup, attendez-vous à ce que ces temps soient considérablement réduits – 8 jours et 4 jours respectivement. Pourtant, c’est une mise à niveau assez abrupte de la plupart des montres de la société. Cela s’inscrit dans la veine de son prédécesseur, la Watch GT 2, qui avait une autonomie de batterie tout aussi longue.

Sinon, cela semble être une montre intelligente axée sur le fitness assez décente, pour ce qu’elle vaut. Il exécute HarmonyOS, vous pouvez donc vous attendre à une sélection peu amusante d’applications tierces via la vitrine AppGallery de Huawei. Le GT 3 est équipé de 4 Go de stockage, d’un moniteur SpO2 « toute la journée » et d’un moniteur de fréquence cardiaque. Il propose des modes de coaching qui référencent vos données d’entraînement historiques et peuvent vous donner un plan « professionnel » à partir de là.

Au Royaume-Uni, la Huawei Watch GT 3 débutera à 210 £ pour le modèle 42 mm et à 230 £ pour le modèle 46 mm. Ne vous attendez pas à les acheter aux États-Unis à moins que vous ne souhaitiez les importer, car Huawei figure toujours sur la liste des entités américaines.

