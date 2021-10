Huawei présente Nova 9, le nouveau smartphone de la marque

22/10/2021

Hier Huawei présenté en Espagne ses nouveaux appareils de la Gamme Nova. Le premier d’entre eux le Huawei Nova 9, un téléphone axé sur le jeune public dans lequel les facteurs susceptibles d’intéresser le plus les natifs de la technologie sont combinés.

Selon les mots de Huawei lui-même, l’objectif de Nova 9 est d’être « chic, innovant et dynamique »Par conséquent, la section esthétique et la photographie auront une lacune fondamentale dans le nouveau dispositif. Par conséquent, nous avons trouvé deux téléphones, un en couleur bleu stellaire, avec les tons irisés classiques que nous avons déjà trouvés dans les téléphones de la marque dans le passé et dans une finition noire anti-empreintes digitales et antidérapante. De plus, ils promettent qu’il sera ultraléger avec 175 g de poids et ultra fin, avec 7,77 mm d’épaisseur.

Quant à la caméra, Nova 9 nous apporte un capteur quad, étant le chef d’orchestre une caméra 50MP à intelligence artificielle et très haute résolution, accompagnée d’un capteur de profondeur ultra grand angle avec un effet bokeh et une macro. Parmi les nouveautés, le capteur utilise une matrice Rouge Jaune Jaune Bleu (RYYB) et non RVB. De plus, étant plus grand, plus de lumière entre, permettant des images beaucoup plus claires. De plus, il utilise le processeur Huawei Fusion XD, qui apporte des couleurs à large spectre.

Pour sa part, la caméra selfie 32MP a également reçu beaucoup d’importance et peut être enregistrée avec elle en 4K.

Concernant l’écran

Écran avec un Résolution 2340×1080, type incurvé avec des bords infinis, rafraîchissement 120hz, hdr10. De plus, il aura une taille de 6,57 pouces et échantillonnage tactile 300 Hz. Pour apporter la meilleure qualité d’image à l’écran, chaque appareil est calibré individuellement.

La batterie sera 4200 mAh, avec une charge ultra-rapide de 66 watts qui permet de recharger le téléphone en 38 minutes, tandis que dans 15 minutes 60% de l’appareil sera chargé. Il apportera également un chargeur dans la boîte.

Enfin, en termes de performances, on parle du Snapdragon 778 4g octacore de 6 nanomètres, qui promet d’avoir des performances assez puissantes couplées à une très faible consommation.

L’appareil est maintenant prêt à être pré-acheté sur le site Web de Huawei. Il sera au prix de 499 euros.