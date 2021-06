Huawei présente ses premiers appareils HarmonyOS avec la Watch GT3 et le MatePad Pro en vedette | La technologie

Huawei est l’un des fabricants qui a fait le plus de présentations ces derniers mois et, curieusement, tous ne se sont pas concentrés sur le matériel. Vous savez déjà qu’en raison de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, certaines entreprises ont payé pour la vaisselle cassée et, dans le cas de Huawei, cela a entraîné l’impossibilité d’utiliser GMS – services mobiles Google – sur leurs appareils. .

Pour cette raison, la société chinoise a développé HarmonyOS, un système d’exploitation basé sur la plate-forme ouverte Android qui vise essentiellement à créer un vaste écosystème de produits dans lequel nous pouvons trouver à la fois des appareils de marque et des appareils tiers.

Nous avons vu différentes avancées d’HarmonyOS et nous connaissions déjà l’intention de la marque de créer ce grand écosystème sous l’égide 1 + 8 + N, mais ce n’est qu’avec la présentation des nouveaux appareils que, enfin, nous avons vu quelque chose de ferme du système d’exploitation.

Et soyez prudent car ils ont l’air très bien.

Huawei Watch GT3 avec HarmonyOS et couronne comme Apple Watch

L’intention de Huawei est que cAvec la nouvelle version d’HarmonyOS, les principaux appareils et appareils IoT s’entendent mieux que jamais Et l’un de ces appareils qui entrent dans la catégorie des « 8 » est les montres intelligentes.

Huawei Band 6 Dimensions 43 x 25,4 x 10,99 mm | 29 gr avec sangle Écran couleur AMOLED | 1,47 pouces | 368 x 194 pixels | Batterie 282 dpi 180 mAh | Chargement par contact magnétique | Jusqu’à 14 jours d’utilisation Connectivité Bluetooth 5.0 Capteurs Capteur d’accélération 3 axes | capteur de fréquence cardiaque optique | capteur optique SpO2 Matériaux du bracelet Bracelet en silicone | Résistance interchangeable 5 ATM | IP68 Prix 59 euros

La Watch GT3 est la nouvelle version de la montre connectée premium populaire de la marque et est livrée avec quatre bracelets différents (cuir Active, Classic, Elite et Classic) et un design de cadran renouvelé, avec des bords plus minimalistes maintenant cette interface ronde.

L’écran est AMOLED avec une diagonale de 1.43″ et le taux de rafraîchissement est de 60 Hz avec une luminosité maximale de 1 000 nits.

La commande est tactile, bien sûr, mais on peut aussi contrôler l’appareil avec une couronne située dans la partie supérieure gauche de la montre qui, en plus d’être utile, lui donne une touche très élégante.

Tracker d’activité avec un grand écran AMOLED FullView de 1,47 pouces. Il intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance du VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’exercice. Il dispose de 96 modes d’entraînement et de 2 semaines d’autonomie.

En ce qui concerne cette facette « montre intelligente », nous allons avoir AppGallery, l’App Store, directement sur l’horloge, on peut donc télécharger des applications sans passer par le mobile et, en plus, il a repensé certaines icônes et applications pour rendre la navigation plus fluide, confortable et intuitive.

Les plus sportifs ont aussi de la chance, et c’est quelque chose que Huawei fonctionne très bien aussi bien dans ses montres que dans ses bracelets de sport. Nous aurons plus de 100 modes d’entraînement, la mesure de la fréquence cardiaque et du sommeil tout au long de la journée, ainsi qu’un capteur de température qui fonctionnera comme… eh bien, comme un thermomètre.

De plus, et c’est quelque chose que nous avons vu dans d’autres montres, elle disposera d’un capteur de chute qui pourra contacter automatiquement les autorités en cas d’accident. Et, pour cela, il y a le Connectivité 4G qui en fait un appareil complètement indépendant du téléphone portable. Bien sûr, on ne sait pas avec quels opérateurs il pourra travailler.

Et sur l’autonomie, il y aura une recharge rapide et trois jours d’autonomie, même avec la 4G, comme d’habitude. Huawei a indiqué qu’il existe un mode de durée prolongée qui allonge la durée de vie utile, les fonctions de coupe, jusqu’à 14 jours.

Et aussi, il y aura un modèle Huawei Watch GT3 Pro qu’en plus de meilleurs matériaux de fabrication, il aura un meilleur GPS et une autonomie typique de 5 jours avec 231 jours dans ce mode plus économique.

Les tablettes passent également à HarmonyOS avec MatePad 11 et MatePad Pro en tête

D’autre part, et également avec le nouveau système d’exploitation de l’entreprise, nous avons deux nouvelles tablettes. Nous ne savons pas si les deux atteindront notre territoire, mais la vérité est que leurs spécifications semblent très bonnes.

Si nous commençons avec le MatePad 11, nous avons une tablette dont le design est conçu pour être utilisé horizontalement, avec l’appareil photo placé dans le cadre supérieur si l’on prend la tablette horizontalement et avec des cadres très fins.

L’écran a une diagonale de 11″ (10,95 “pour être exact) et la résolution est de 2 560 x 1 600 pixels avec un rafraîchissement de 120 Hz. Cela semble être une tablette très adaptée à la productivité et à la consommation de contenu à la fois par le matériel (avec quatre microphones et quatre autres haut-parleurs) et par le matériel.

Et, nous avons la nouvelle génération du M-Pencil qui, maintenant, a une recharge sans fil, ainsi qu’un clavier magnétique qui s’adapte très bien à l’idée d’HarmonyOS. Le contrôle du système par Huawei lui permettra d’être mieux adapté à chaque produit au lieu d’être aussi ‘générique’ qu’Android et cette tablette aura une navigation plus proche de celle d’un ordinateur portable que celle d’une tablette classique.

La batterie promet 12 heures de travail de bureau Et il aura différents modes de liaison avec un ordinateur portable pour utiliser la tablette comme deuxième écran ou pour partager des fichiers facilement et rapidement entre la tablette et le PC Huawei. Le SoC choisi pour ce modèle est le Snapdragon 870.

MatePad Pro avec 8 haut-parleurs et écran OLED 12,9″

Nous pensons que le modèle plus «Pro» de la marque a besoin d’une section distincte car nous parlons ici d’une tablette au design un peu plus raffiné qui se vante Panneau OLED 12,9 ” avec une résolution de 2560 x 1600 pixels.

Ce panneau occupe 90% de la face avant, mais ce n’est pas le plus surprenant. Nous allons avoir trois objectifs avec un avant de 8 mégapixels et deux à l’arrière : 13 mégapixels et 26 mm et un autre grand angle de 120º, au cas où vous voudriez prendre la tablette pour prendre des photos.

Elle se prête également à une tablette idéale pour consommer du contenu grâce à un système de 8 haut-parleurs qu’on a hâte d’entendre. Le SoC est le Kirin 990 avec connectivité 5G.

Freebuds 4 et HuaweiView GT, complétant la gamme avec son et moniteurs

Au-delà des deux joyaux de la couronne HarmonyOS, la société a montré, encore une fois, certains produits que nous connaissions déjà. L’un d’eux est le Freebuds 4 qui a été présenté officiellement il y a quelques jours et dont, nous n’avons toujours pas de prix pour notre territoire.

Ce sont des écouteurs avec des pilotes de 14,3 millimètres, une charge rapide et une conception ouverte qui maintient l’annulation du bruit. Huawei promet une très bonne annulation active et, en plus, un son puissant grâce à la taille du haut-parleur, ainsi que 4 heures d’autonomie dans les écouteurs et un total de 22 heures avec les charges dans la boîte.

En plus des Freebuds, il y a quelques jours, nous avons commencé à voir des fuites de photos sur les réseaux sociaux concernant les nouveaux moniteurs de l’entreprise.

D’une part, nous avons le MateView, un moniteur de seulement 12,8 millimètres d’épaisseur et un panneau de 28,2 “. qui a une résolution 4K et une utilisation maximale de la façade, avec seulement 6% occupés par les cadres.

C’est un moniteur traditionnel avec un aspect 16:9, mais il a quelque chose de très spécial, un port qui peut charger l’ordinateur portable via USB-C avec une puissance de 65 W. Le prix sera de 699 euros.

L’autre moniteur est un MateView GT plus pensé pour les gamers grâce à ses 34″ avec une résolution 3K et un format d’image de 21: 9 avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Ce modèle sera au prix de 549 euros.

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre le lancement des nouveaux produits Huawei en Espagne et, surtout, connaître le prix dans notre pays. Et, bien sûr, c’est le début car le prochain grand appareil avec HarmonyOS est le très attendu Huawei P50 qui devrait être en route.