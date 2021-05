Huawei réduit nombre de ses produits: ajoute 5% supplémentaires aux prix déjà en solde | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Grâce à la Huawei Fans Week qui se déroule du 12 au 23 mai, Huawei réduit nombre de ses produits haut de gamme tels que les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones portables et les montres pour tous ses fans.

Huawei termine sa grande semaine de réductions et d’offres à ses fans, qu’il a appelées Semaine des fans de Huawei. Du 12 au 23 mai, la boutique en ligne Huawei publiera des offres très intéressantes sur des produits en tout genre.

Si vous souhaitez obtenir un produit Huawei à un bon prix, découvrez ces offres exclusives de la Huawei Fans Week et ainsi économiser de l’argent.

Vous pouvez trouver certains mobiles de la gamme premium de Huawei au meilleur prix, mais aussi des ordinateurs portables, des tablettes, des montres ou des bracelets d’activité. Tous ces produits bénéficient d’une réduction, mais vous pouvez également appliquer des codes qui soustraient un pourcentage pour les rendre moins chers.

Mais le mieux est pour les vrais fans de Huawei car si vous vous abonnez avec votre email, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 5% ajoutée à tous les prix finaux pour le visage. Il est applicable à tous les nouveaux utilisateurs de la boutique Huawei qu’ils souscrivent.

Et comme toujours, gardez à l’esprit que vous achetez dans la boutique en ligne Huawei comprennent la livraison gratuite et rapide depuis leurs entrepôts en Espagne.

Huawei MateBook 14 Ryzen à partir de 799 euros

Cet ordinateur ultraléger a un écran 2K et Windows 10 comme système d’exploitation. Il est livré avec différentes configurations en termes de puissance de processeur Ryzen.

Cet ordinateur portable de 14 pouces à résolution 2K dispose d’un puissant Processeur AMD Ryzen 5 4600H et 16 Go de RAM. Il dispose également d’un SSD de 512 Go pour stocker toutes vos données.

Il dispose de WiFi 5, Bluetooth, 2 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C et une prise jack 3,5 mm pour connecter des écouteurs. Un ordinateur portable parfait pour le travail ou les études, même comme ordinateur portable familial.

L’offre pendant le Huawei MateBook 14 est de 799 euros, vous pouvez également en choisir Huawei FreeBuds 4i en cadeau.

Chez ComputerHoy.com, nous avons pu tester ce MateBook 14 avec un processeur AMD et nous vous expliquerons en détail son fonctionnement.

Huawei MateBook X Pro à partir de 999 euros

Cet ordinateur portable a un design ultra-fin, un écran 3K et Windows 10 comme système d’exploitation, la concurrence directe du MacBook Pro dans ses différentes configurations.

Pour les personnes intéressées à avoir l’un des meilleurs ultrabooks du moment avec un processeur Intel Core, ce Huawei MateBook X Pro Il dispose d’un Core i5-10210U, rapide et malgré son appartenance à la génération précédente, c’est toujours un excellent processeur pour un ordinateur aussi fin.

Il dispose également de 16 Go de RAM, d’un SSD de 512 Go, d’une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce MX250 et d’un écran de 13,9 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 3: 2, c’est-à-dire un peu plus carré que le 16: 9 typique où sa résolution atteint 3000 x 2000 pixels.

Son prix normal est de 1349 euros, mais maintenant vous pouvez l’obtenir pour seulement 999 euros avec la réduction et le code AXPRO100 afin qu’ils restent à moins de 1000 euros.

Bien sûr, sur ComputerHoy.com, nous avons pu tester ce Huawei MateBook X Pro et dans la revue, vous pouvez lire comment ce puissant ordinateur portable fonctionne.

Huawei MatePad 10.4 New Edition pour 319 euros

Cette tablette Huawei dispose d’Android 10 et d’un processeur Kirin 810, c’est aussi un écran Full HD de premier ordre qui n’a pas grand-chose à envier à la concurrence actuelle.

L’une des dernières tablettes lancées par Huawei en 2021 est Huawei MatePad 10.4, une tablette de 10,4 pouces avec une résolution 2K et quelques améliorations importantes en termes de vitesse.

Cette tablette dispose désormais du WiFi 6, d’une caméra frontale grand angle pour passer des appels vidéo et d’un processeur Kirin 820. Elle dispose des services Android 10 et Huawei, sans ceux de Google, bien qu’elle dispose de son propre moteur de recherche d’applications pour télécharger celles qui ne le sont pas trouvé dans sa boutique.

Cette tablette avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage coûte désormais 319 euros et en cadeau, vous recevrez une housse officielle pour la protéger.

Tablette Huawei 10,1 pouces avec processeur Kirin 710A et EMUI 10.1 basé sur Android 10.1. Il ne dispose pas de services Google mais vous pouvez télécharger des applications depuis l’AppGallery de Huawei.

Une autre tablette en vente ces jours-ci chez Huawei est MatePad T10s. Une tablette de 10,1 pouces qui se classe parmi les tablettes Android très bon marché.

Ces jours-ci, vous pouvez le trouver avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage pour 149 euros et le modèle haut de gamme, avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage pour 169 euros.

Huawei FreeBuds Studio pour 199 euros

Ces écouteurs sans fil offrent ce qui est sûrement la meilleure annulation de bruit du moment, avec plusieurs modes différents et un codec L2HC.

Si vous vouliez des écouteurs fermés avec une excellente qualité sonore et une suppression active du bruit, ne cherchez plus, car ces Huawei FreeBuds Studio Ils sont en vente dans la boutique en ligne Huawei.

Ils ont une annulation intelligente du bruit qui élimine le bruit externe pendant que vous les portez, un son haute fidélité et une autonomie allant jusqu’à 24 heures de lecture continue sans annulation active du bruit, mais avec elle atteint 20 heures.

Maintenant, vous pouvez les obtenir pour seulement 199 euros au lieu des 299 euros qu’ils coûtent normalement. Cette remise de 100 euros est appliquée automatiquement.

Ne manquez pas l’examen complet de FreeBuds Studio que nous avons publié sur ComputerHoy.com pour comprendre comment ces écouteurs fonctionnent.

Huawei FreeBuds 4i pour 79 euros

Nouveau casque sans fil à réduction active du bruit (ANC) de Huawei. Par rapport à la génération précédente, ils ont mis à jour leur design et amélioré leur autonomie, offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie sur une seule charge.

Dans les écouteurs intra-auriculaires avec suppression active du bruit intégrée, nous les avons Huawei FreeBuds 4i, des écouteurs de différentes couleurs et que vous pouvez désormais vous procurer pour seulement 79 euros.

Lorsque nous les avons essayés, nous avons été convaincus de leur bonne qualité, à la fois en termes de qualité audio et de suppression du bruit, chose difficile à trouver dans ce type d’écouteurs compacts.

Ils sont très confortables, avec un boîtier de charge très portable qui offre une autonomie officielle de 10 heures sans suppression de bruit et jusqu’à 7,5 heures avec ANC activé, ce qui n’est pas mal pour sa taille.

Huawei Watch GT2 Pro Classic pour 209 euros

Montre intelligente de dernière génération avec écran OLED de 1,39 “, deux semaines d’autonomie de la batterie, GPS, GLONASS, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang.

Huawei Watch GT 2 Pro est la smartwatch la plus avancée de Huawei et présente dans son catalogue depuis les derniers mois de 2020. C’est une montre de sport dont le prix d’origine était de 249 euros, mais maintenant vous pouvez l’avoir sur votre poignet pour 209 euros.

Elle se distingue par être une smartwatch avec GPS, une autonomie allant jusqu’à 2 semaines, un verre saphir et un corps en titane très résistant aux rayures et aux chocs, un système d’entraînement qui identifie plus de 100 modes sportifs.

Comme prévu, il comprend des capteurs tels que la mesure de la fréquence cardiaque, le niveau d’oxygène dans le sang et même la surveillance du sommeil et du stress.

Huawei Band 6 pour 53 euros

Moniteur d’activité avec un grand écran AMOLED FullView de 1,47 pouces. Il intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’effort. Il dispose de 96 modes d’entraînement et de 2 semaines d’autonomie.

L’un des derniers produits ajoutés au catalogue Huawei est le bracelet d’activité Huawei Band 6 avec un grand écran vertical de 1,2 pouces.

Ce bracelet d’activité dispose d’un écran AMOLED allongé, d’une autonomie allant jusqu’à 2 semaines, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’une surveillance du niveau d’oxygène dans le sang et qui, avec d’autres capteurs, peut mesurer la qualité du sommeil, le niveau de stress ou le suivi de la période.

Un bracelet parfait pour porter la mode et compter encore votre activité quotidienne, soit parce que vous avez envie de bouger plus, soit parce que vous êtes un athlète.

Maintenant, à l’époque de la Huawei Fans Week, vous pouvez l’obtenir pour 59 euros, mais en appliquant le coupon ABAND610P vous l’obtenez pour 53,10 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.