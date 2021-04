Huawei révèle un moyen pour les développeurs de transformer les applications GMS en applications HMS

Huawei a annoncé la disponibilité d’une solution pour transformer les applications GMS existantes en applications HMS. Le SDK Choice a déjà été utilisé pour rendre une variété d’applications disponibles sur l’AppGallery.

Les téléphones récents de Huawei manquent tous de Google Mobile Services (GMS), obligeant le fabricant chinois à proposer sa propre suite Huawei Mobile Services (HMS) comme alternative. Un effet secondaire est que les applications avec intégration GMS (c’est-à-dire utilisant les services Google pour les notifications, la cartographie, la localisation, etc.) ne fonctionnent pas correctement ou du tout sur ces appareils Huawei récents.

Maintenant, Huawei a annoncé la disponibilité d’une solution open-source appelée Choice SDK. Cette solution transforme essentiellement les applications GMS existantes en applications HMS, économisant ainsi du temps et des ressources aux développeurs d’applications. Selon la page GitHub du SDK, la solution prend actuellement en charge des fonctionnalités telles que l’emplacement, la connexion, l’analyse, les cartes et la messagerie.

Le SDK a été développé à l’origine pour aider à rendre une application bancaire autrichienne (Raiffeisen Bank) disponible pour les utilisateurs d’appareils Huawei. Mais le développeur BlueSource ajoute que le diffuseur de télévision national autrichien, le service ferroviaire, le service postal et une application d’offres locales ont tous utilisé cette solution pour apporter leurs applications à l’AppGallery de Huawei.

C’est une approche plutôt intéressante et astucieuse de la question des applications GMS fonctionnant sur les appareils Huawei, et devrait théoriquement signifier moins de travail de développement pour les studios. Cependant, cela ne semble pas être un processus en un clic, il y a donc encore du travail à faire par les développeurs. En tout état de cause, Huawei et BlueSource ont déclaré à Android Authority que les développeurs peuvent fournir une prise en charge HMS deux fois plus rapidement en utilisant cet outil par rapport aux méthodes standard d’activation de HMS dans une application.

Il ne semble pas que les utilisateurs finaux puissent convertir leurs applications compatibles GMS préférées pour les exécuter sur les appareils HMS de Huawei. Néanmoins, il s’agit d’un développement bienvenu car l’interdiction commerciale américaine contre Huawei ne semble pas prendre fin bientôt.