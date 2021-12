Huawei taquine le P50 Pocket, un Galaxy Z Flip 3-style pliable à clapet

Que souhaitez-vous savoir

Huawei a publié plusieurs teasers pour un nouveau clapet pliable sur Weibo appelé le P50 Pocket. Nous avons vu pour la première fois des brevets pour un Huawei pliable vertical l’été dernier, avec un petit écran tactile à côté du module de caméra arrière. La société chinoise annoncera le téléphone le 23 décembre.

Huawei a été l’un des premiers fabricants de smartphones à se lancer dans les téléphones pliables, mais même si vous vivez dans un territoire où Huawei vend des téléphones, vous ne pourriez probablement pas vous en offrir un. Son plus récent pliable, le Huawei Mate X2, vous coûtera plus de 3 000 $ en échange de spécifications premium.

Mais le nouveau pliable de Huawei tombera probablement dans une gamme beaucoup plus abordable. La société a annoncé le 23 décembre le Huawei P50 Pocket dans une série de publications sur les réseaux sociaux Weibo; grossièrement traduit, ce sera le téléphone « phare d’hiver » de la société, ce qui suggère que nous verrons des spécifications puissantes.

Les teasers montrent un écran haut et étroit, similaire au Motorola RAZR 2, plus un dos texturé. Différentes images teaser montrent des variantes blanches et dorées, mais nous devrons attendre et voir si ces couleurs se retrouvent sur le produit final.

Son nom, le Huawei P50 Pocket, évoque le Huawei P50 Pro lancé plus tôt cet été. Il dispose d’un écran OLED de 6,6 pouces avec une résolution de 2700 x 1228, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 300 Hz ; un processeur Snapdragon 888 ; 8 Go de RAM ; et quatre caméras arrière. En théorie, le P50 Pocket pourrait avoir des performances et une qualité d’affichage très similaires, uniquement sous une forme pliable étroite.

Le Huawei P50 Pocket pourrait également avoir un petit écran tactile à l’arrière. Les brevets pliables à clapet de Huawei découverts l’été dernier en montraient un directement sous le module de caméra arrière. Nous avons supposé que cet écran tactile pourrait être utilisé comme un raccourci rapide pour prendre des photos. Bien sûr, Huawei ne peut pas du tout utiliser cette conception brevetée ; nous en saurons plus la semaine prochaine.

À l’heure actuelle, le P50 Pocket a une concurrence majeure avec le Galaxy Z Flip 3. Samsung a vendu plusieurs millions d’unités en le rendant très abordable, notamment avec des offres de reprise ; nous devrons voir si Huawei peut vendre le P50 Pocket à un prix compétitif.

Nous nous attendons également à voir un nouveau Moto Razr de 3e génération à la mi-2022. De toute évidence, les smartphones pliables à clapet sont à la hausse.

