Huawei tombe dans le top cinq alors que tout le monde grandit au premier trimestre 2021

Selon Strategy Analytics, Samsung a dirigé les expéditions de smartphones au premier trimestre 2021.Apple et Xiaomi ont complété les trois premiers, tandis que Huawei a quitté le top cinq.

Le premier trimestre de 2020 a marqué un ralentissement majeur pour l’industrie des smartphones, la pandémie COVID-19 ayant commencé à affecter la production et la vente d’appareils de manière majeure. Le deuxième semestre de l’année dernière a été marqué par une reprise spectaculaire et il semble que le premier trimestre 2021 continue également cette tendance.

Strategy Analytics a rapporté que les expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 24% d’une année sur l’autre, avec 340 millions d’unités expédiées contre 275 millions il y a un an. Tous les cinq premiers joueurs ont enregistré une croissance à deux chiffres.

Samsung a été le meilleur chien du trimestre avec une part de marché de 23% et une croissance de 32% en glissement annuel, ce qui se démarque d’Apple et de sa part de 17% (croissance de 44%). La société de suivi a attribué les performances de Samsung à sa série Galaxy S21 et aux récents téléphones Galaxy de la série A (y compris les modèles 5G).

Xiaomi a complété le podium, car il a réalisé une croissance impressionnante de 80% d’une année sur l’autre pour représenter 15% de part de marché. Strategy Analytics a déclaré que ces résultats étaient dus à de solides performances dans les bastions de la société en Chine et en Inde, ainsi qu’à des expansions en Afrique, en Europe et en Amérique latine. L’écart entre Apple et Xiaomi en particulier est assez faible (~ 2%), de sorte que le fabricant chinois pourrait éventuellement prendre la deuxième place s’il parvient à maintenir cette dynamique.

Les marques BBK Oppo et Vivo ont complété le top cinq, avec une part de marché de 11% chacune et une croissance annuelle de 68% et 85% respectivement.

Le plus grand perdant pourrait être Huawei, car la société occupait la deuxième place au premier trimestre 2020 et est maintenant tombée dans le top cinq selon la société de suivi. Cela marque un revirement majeur pour une entreprise qui a quand même réussi à gagner la première place au deuxième trimestre 2020 en raison du COVID-19 affectant l’Europe et les États-Unis alors que son marché intérieur chinois se rétablissait.

