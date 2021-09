Huawei transforme le pare-brise de la voiture en écran intelligent avec la technologie AR HUD | Moteur

Huawei a profité du rendez-vous au salon de l’automobile de Munich 2021 pour présenter les nouveautés de sa technologie AR HUD, qui transforme le pare-brise de la voiture en écran intelligent. Ce sont ses caractéristiques.

Ces dernières années, la conduite a évolué à pas de géant grâce à la technologie, et aujourd’hui, nous pouvons profiter d’une expérience de conduite beaucoup plus confortable et sûre. Et ce n’est que le début : dans un avenir proche, nos voitures ressembleront à quelque chose d’un film de science-fiction.

La technologie en est une bonne preuve AR HUD (affichage tête haute en réalité augmentée) que Huawei a exposé au salon de l’automobile de Munich 2021. Cette technologie transforme le pare-brise de votre voiture en un écran intelligent pour la sécurité et le divertissement, offrant une toute nouvelle expérience de conduite.

Les systèmes d’affichage tête haute (HUD) ont commencé à être utilisés dans les avions de combat pour améliorer la sécurité des vols et, ces dernières années, ils sont devenus populaires dans le secteur automobile. Vous avez peut-être pu les essayer de première main.

Il s’agit d’un moyen plus sûr d’afficher des informations intéressantes, telles que les directions GPS ou les limites de vitesse. Les données sont projetées sur le pare-brise de la voiture pour que le conducteur n’ait pas à détourner le regard, vous permettant de regarder la route à tout moment et d’éviter les distractions.

Huawei pousse ce système encore plus loin avec la technologie AR HUD. La solution de la marque chinoise offre un angle de vision de 13º x 5º, ce qui se traduit par une zone de visualisation grand format.

L’AR HUD de Huawei peut projeter un écran avec une résolution Full HD jusqu’à 100 PPD qui résout les problèmes de faible luminosité, de faible contraste et de distorsion d’image dont souffrent les HUD traditionnels.

Le système fournit des informations depuis le tableau de bord sur la tranche inférieure afin de ne pas gêner la vision du conducteur.

De plus, il affiche des directions de navigation adaptées à la surface de la route et dispose d’une fonction pour améliorer la visibilité par faible luminosité ou par temps de pluie et de brouillard. Il peut également offrir des informations 3D en temps réel en conduisant, comme les restaurants, les stations-service ou les parkings disponibles.

Nous présentons une série de conseils pour tirer le meilleur parti de l’application Android Auto lorsque vous utilisez votre appareil mobile dans la voiture.

Grâce à la qualité d’image qu’il offre, Huawei AR HUD propose également des fonctions de divertissement audiovisuel. Il est capable d’afficher des vidéos haute définition, des jeux fluides ou des appels vidéo.

“Huawei AR HUD utilise un moteur d’affichage optique ODP innovant et une technologie optique spatiale pour briser les limites des médias traditionnels et créer une nouvelle expérience de conduite sûre”, a déclaré Huang Zhiyong de Huawei. “Huawei continuera à investir dans la R&D afin que les capacités optiques puissent profiter à toutes les industries.”