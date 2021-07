“Huawei va récupérer le marché du mobile avec trois nouveaux smartphones en 2021” : William Tian, ​​PDG de Huawei CBG Western Europe | La technologie

Guillaume Tian C’est une personne avec une longue histoire sur le marché de la technologie et il travaille chez Huawei depuis plus de 6 ans, d’abord en tant que vice-président des ventes mondiales de Chine à directeur national en Allemagne.

Il occupe actuellement le poste de PDG de CBG pour l’Europe de l’Ouest chez Huawei, c’est-à-dire qu’il est en charge de la gestion des ventes et des portefeuilles de produits qui verront le jour dans les pays européens. Auparavant, il passait par des sociétés comme Nokia, Coolpad ou Samsung.

Son expérience au sein du secteur lui donne une connaissance du marché et une perspective sur la façon dont les nouvelles technologies telles que La 5G ou les nouveaux écosystèmes IoT Ils s’implantent progressivement et pénètrent dans la société.

Ordinateur aujourd’hui.- Aujourd’hui, quelle est l’importance des appareils IoT par rapport aux smartphones chez Huawei ?

William Tian.- Comme vous le savez, notre stratégie 1 + 8 + N est d’offrir une expérience complète aux utilisateurs via AI Life et Harmony OS (…) La ligne N symbolise les différents appareils IoT et en ce moment nous avons une large gamme d’écouteurs, smart des écrans comme Vision S et même des balances.

Nous ne pouvons pas dire que les appareils IoT sont plus importants que les mobiles étant donné que l’ensemble de notre stratégie considère le mobile comme l’appareil central. Cependant, il est clair que ces dernières années, les appareils IoT ont connu une croissance très rapide ces derniers temps, de l’ordre de 10 fois plus que les mobiles en termes de volume.

Ordinateur aujourd’hui.- Quelle est l’importance du marché espagnol en Europe pour Huawei ? (En pourcentage ou certaines données, si possible)

William Tian.- Le marché espagnol est l’un des marchés les plus importants d’Europe. Chez Huawei, nous avons de nombreux utilisateurs de téléphones portables, tablettes, montres et ordinateurs en Espagne. Nous avons une grande équipe en Espagne pour apporter un soutien local à tout cet écosystème.

Chez Huawei, nous ne donnons pas de chiffres de répartition, mais je peux préciser que nous allons lancer de nouveaux produits en Espagne et nous allons continuer à investir dans le marketing, les services, la vente au détail, les équipements et les technologies sur ce marché pour développer notre écosystème.

Ordinateur aujourd’hui.- Dans l’écosystème de produits de Huawei, quel est votre préféré ?

William Tian.- Si je devais n’en choisir qu’un, je dirais que Huawei Vision S, le nouvel écran intelligent de Huawei avec lequel vous pouvez passer des appels vidéo ou regarder du contenu en streaming, même partager l’écran du mobile de manière très simple.

Ordinateur aujourd’hui.- Comment envisagez-vous les ventes des derniers trimestres en Europe ? De combien pensez-vous augmenter (ou diminuer) ?

William Tian.- De Huawei, nous espérons que le marché continuera de croître car même dans une situation de pandémie, nous avons vu comment les utilisateurs ont investi dans des équipements pour travailler à domicile. Nous avons vu une croissance énorme dans les montres, les ordinateurs, les casques et les moniteurs.

Ordinateur aujourd’hui.- Huawei est une marque qui a changé plusieurs fois de stratégie ces dernières années : elle a d’abord commencé avec les mobiles OEM. Puis des téléphones portables avec un bon rapport qualité prix, puis des terminaux haut de gamme, et maintenant ils sont plus engagés dans l’IoT. A quoi sont dus ces changements de parcours ?

William Tian.- De Huawei, nous avons toujours essayé d’être une entreprise premium qui offre la meilleure expérience aux utilisateurs. Nous avons progressé au fil des ans et nous nous sommes fait une place en Espagne. Une fois que nous sommes devenus une marque reconnue et appréciée en Espagne, nous avons mis au point des produits mobiles de pointe tels que le Mate 40 Pro, le P40 Pro.

En fait, ces dernières années, nous avons été en mesure d’étendre notre portefeuille de produits pour atteindre les produits IoT, tels que les appareils interconnectés. Notre vision est d’apporter cette technologie à tous les utilisateurs.

De Huawei, nous apportons la meilleure technologie disponible à l’utilisateur final afin qu’il ait la meilleure expérience possible, aujourd’hui les produits IoT ont une base technologique qui permet leur bon fonctionnement, ce qui n’était pas possible il y a dix ans (…) nous nous adaptons aux besoins de l’utilisateur.

Cette tablette a un écran 2.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, elle dispose d’un processeur Snapdragon 865, ce qui en fait l’une des tablettes Android les plus puissantes.

Ordinateur aujourd’hui.- Pensez-vous que l’utilisateur est prêt pour HarmonyOS ? Combien de temps pensez-vous qu’il faudra pour accepter ce nouveau logiciel ? Quel est son principal avantage ?

William Tian.- Oui, bien sûr. HarmonyOS est la prochaine génération de système d’exploitation. Ce n’est pas un système d’exploitation pour mobiles mais un système qui permet d’interconnecter des appareils tels que des téléphones portables, des appareils IoT, des montres, Vision S.

De cette façon, nous pouvons facilement contrôler n’importe quel appareil et interagir les uns avec les autres. Cela nous permet d’utiliser, par exemple, une caméra d’un appareil à un autre, sans avoir besoin de connecter physiquement les deux appareils.

À titre d’exemple, nous pouvons utiliser la caméra mobile de la tablette pendant que nous travaillons, en profitant de la meilleure caméra sur cet appareil.

Ordinateur aujourd’hui.- Quel est le principal avantage d’HarmonyOS par rapport à d’autres écosystèmes tels que l’iOS d’Apple ?

William Tian.- Le principal avantage d’HarmonyOS est qu’il facilite non seulement l’interconnexion des tablettes et des mobiles, mais étend également cette possibilité aux ordinateurs et à tout appareil IoT. En plus de cela, HarmonyOS est une solution ouverte, n’importe quel fabricant peut entrer dans l’écosystème comme nous l’avons vu avec, par exemple, la serrure connectée Nuki.

Ordinateur aujourd’hui.- En parlant de normes d’interconnexion IoT, Huawei fera-t-il partie de Matter en tant que norme générale que Google, Samsung, Amazon ou Zigbee prendront en charge, entre autres ?

William Tian.- Je n’ai pas de réponse définitive pour vous pour le moment, mais nous faisons partie de l’Alliance, donc la réponse est plus positive que négative.

Ordinateur aujourd’hui.- Quels sont les produits les plus innovants que vous allez mettre sur le marché européen cette année ?

William Tian.- Eh bien, cette année, nous lancerons trois nouveaux mobiles, une nouvelle montre (le nouveau modèle Watch GT), un nouveau PC de bureau, des imprimantes, des haut-parleurs.

Mais nous ne lancerons pas seulement de nouveaux appareils, car nous continuerons à travailler avec des développeurs locaux pour lancer des applications dans l’App Gallery et également dans le développement de l’écosystème HarmonyOS.

Ordinateur aujourd’hui.- Voyez-vous une possibilité dans un court laps de temps de recevoir le feu vert des États-Unis pour pouvoir à nouveau utiliser les services Google avec l’arrivée de Biden ?

William Tian.- Eh bien, je n’en ai aucune idée, je n’en ai vraiment aucune idée.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

Ordinateur aujourd’hui.- Xiaomi a officiellement annoncé qu’ils allaient entrer dans le monde de la voiture électrique, Huawei travaille-t-il également dans cette direction ?

William Tian.- Nous allons faire une annonce officielle dans laquelle nous dirons que nous entrons dans le secteur du leasing, pas directement dans la fabrication de voitures électriques, nous n’allons pas être une marque automobile.

Cependant, nous sommes actuellement une marque qui dirige plusieurs des technologies qui rendent la voiture électrique possible, telles que les technologies de conduite autonome ou la gestion de la consommation et des batteries.

Ordinateur aujourd’hui.- Comment voyez-vous Huawei en Europe dans 5 ans ?

William Tian.- Dans cinq ans, je considère Huawei comme une marque appréciée en Europe, non seulement en tant que fabricant de mobiles, mais également en tant que fabricant d’appareils IoT.

(…) Je ne peux pas dire que nous serons numéro un, mais je confirme que nous serons là, que nous continuerons notre engagement de continuer à parier sur le marché européen et que nous continuerons à offrir une solution complète en tant que solution écosystème via HarmonyOS.

Ordinateur aujourd’hui.- Pensez-vous pouvoir regagner la part de marché mobile que vous aviez avant le veto américain ?

William Tian.- Définitivement oui. Comme je l’ai dit, ce second semestre, nous allons lancer de nouveaux mobiles ici en Espagne. Au moins 3 nouveaux modèles en Europe.

Ordinateur aujourd’hui.- C’est intéressant car ce seront les premiers téléphones avec HarmonyOS qui verront le jour en Europe.

William Tian.- Non, les mobiles qui arriveront sur le marché fonctionneront sur Android AOSP, avec la couche EMUI et Huawei Mobile Services. Nous n’avons pas encore de date de sortie pour les téléphones HarmonyOS en dehors de la Chine.

Bref, comme on le voit, Huawei continue de développer de nombreux produits. L’entreprise continue de compléter et d’élargir ses gammes avec nouveaux appareils IoT.

Apparemment, nous allons voir l’arrivée de renouvellement des équipements mobiles avec au moins trois modèles, une nouvelle horlogeMême si la Watch 3 vient d’être lancée, et même un ordinateur de bureau, ce qui risque de faire de l’ombre au nouvel Apple iMac.

Ce qui est clair, c’est que Huawei continue de miser pleinement sur le marché européen et, en particulier, en Espagne, il continuera à développer des collaborations avec les fabricants afin que leurs applications soient disponibles en Galerie d’applications et aussi pour que les nouveaux appareils soient compatibles avec l’écosystème HarmonyOS.