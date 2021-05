Huawei vend l’un des écouteurs d’annulation les moins chers: ce sont les FreeBuds 3i et ne coûtent que 59 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les écouteurs True Wireless sont parmi les meilleurs vendeurs pour leur confort et leur polyvalence, bien que peu de modèles vraiment abordables aient une suppression du bruit. Certains de ceux qui l’ont sont les 3i FreeBuds.

Depuis plusieurs années maintenant, la popularité des écouteurs sans fil ne cesse de croître, même si elle n’est pas exempte de transformations. Ceux qui dominaient autrefois, avec Bluetooth mais avec câble, ont cédé la place à True Wireless, qui ont une référence esthétique claire dans les AirPods d’Apple.

Dans cette catégorie il y a ceux qui ont une annulation du bruit et ceux qui n’en ont pas, bien qu’il soit clair que ceux qui ont ANC sont un peu plus chers, mais de moins en moins. Par exemple, il y en a comme les FreeBuds 3i de Huawei qui ne coûtent que 59 euros.

Ces écouteurs Bluetooth 5.0 ont également une suppression active du bruit, ainsi que des haut-parleurs de 10 mm et un prix légèrement plus abordable que leurs grands frères, les Freebuds 3.

Ils ne sont pas les seuls, et il y en a d’autres qui ont également une annulation et un prix abordable, bien que peu d’entre eux proviennent d’une marque connue sous son nom. Huawei, quelque chose qui fait la différence à tous les niveaux, tant en termes de qualité que de garantie après-vente.

De plus, cette offre dans les FreeBuds 3i provient de la boutique officielle de la marque en Espagne, qui propose livraison domestique gratuite dans n’importe quel coin du pays, en plus de la garantie correspondante de deux ans, telle qu’établie par la loi.

Parfait pour la musique, mais aussi pour les appels

La suppression active du bruit est l’une des fonctionnalités les plus demandées dans les écouteurs pour des raisons évidentes: si aucun bruit ne pénètre, vous pouvez mieux profiter de ce que vous entendez. De plus, cela vous aide à vous concentrer pendant vos études ou votre travail.

Le fait que les FreeBuds 3i en aient en fait de bons écouteurs pour écouter de la musique, car il accompagne une qualité sonore qui devrait être bonne, mais c’est aussi avoir plusieurs microphones pour transmettre un son beaucoup plus clair lors des appels.

Si quelque chose a changé la pandémie, c’est que nous avons maintenant beaucoup plus d’appels vidéo qu’auparavant, tant pour le travail que pour les loisirs ou les contacts familiaux, donc avoir de bons écouteurs est essentiel, et de plus en plus.

Avec une seule charge, ils offrent 3,5 heures d’audio, bien que vous puissiez ajouter des charges successives dans leur cas, comme d’habitude dans les modèles True Wireless. Avec ces cycles supplémentaires, ils peuvent atteindre environ 14,5 heures avant de devoir passer par une prise.

Les nouveaux FreeBuds 4i sont déjà arrivés

En raison des problèmes que Huawei rencontre avec Google et Android, les accessoires tels que les montres intelligentes ou les écouteurs ont acquis une grande pertinence dans son catalogue.

Il existe actuellement pas mal de modèles différents à vendre, avec le FreeBuds Pro comme référence, bien que leur prix soit supérieur à 100 euros pour le moment.

Les FreeBuds 4i sont également arrivés, des successeurs évidents du modèle low cost que nous avons évoqué et que nous avons déjà pu tester dans leur analyse.

Tous parient clairement sur des prix contenus, et c’est le seul moyen de rivaliser sur un marché qui se resserre de plus en plus.

