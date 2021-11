Huawei veut participer aux offres du Black Friday et se moque de 100% de réduction sur les téléphones américains

Les offres de téléphones Android du Black Friday sont toutes là, et arrivent avec les dernières offres de smartphones de Huawei, avec une réduction sans précédent de 100 % sur tous les téléphones vendus aux États-Unis.

L’accord semble trop beau pour être vrai parce que, bien sûr, il l’est. Étant donné que Huawei ne vend pas de téléphones aux États-Unis, l’OEM chinois a pris un moment pour faire la lumière sur son interdiction en cours aux États-Unis.

D’accord, tout le monde. C’est juste une blague. Nous ne pouvons rien vendre aux USA 😭😭😭 #ReadyWhenYouAre – HuaweiUSA (@HuaweiUSA) 22 novembre 2021

Terminer la blague avec le hashtag « #ReadyWhenYouAre » montre que Huawei veut évidemment revenir sur le marché, en particulier lors de l’événement commercial le plus chaud de l’année.

Ce n’est pas comme si les téléphones Huawei n’étaient pas géniaux. Des appareils comme le Huawei P50 présentent des designs époustouflants avec des appareils photo impressionnants et des fonctionnalités haut de gamme qui rivalisent même avec les meilleurs téléphones Android vendus aux États-Unis. Cependant, depuis que Huawei est empêché de fabriquer ses propres puces et a un accès limité aux puces Qualcomm. , ses smartphones premium n’ont pas d’accès 5G, ce qui met un bâton majeur dans les rayons de Huawei.

Bien sûr, étant donné que les téléphones Huawei ne sont pas vendus aux États-Unis, et il est peu probable que cela change de si tôt, votre meilleur pari est de vérifier certaines offres Galaxy S21 Black Friday, car ces téléphones restent parmi les meilleurs que vous puissiez acheter, surtout maintenant qu’ils reçoivent One UI 4 (Android 12).

