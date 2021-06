Huawei Vision S, voici comment sont les téléviseurs Huawei avec système d’exploitation HarmonyOS | La technologie

Les téléviseurs Huawei sont arrivés en Espagne, ils viennent de présenter officiellement les 55 et 65 pouces Huawei Vision S. Le système d’exploitation qu’ils utilisent est HarmonyOS et ils ont un panneau avec une résolution 4K.

Huawei reste embourbé dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, mais le veto à l’entreprise ne les empêche pas de développer et de lancer des produits sur le marché. Hier était l’une de ces dates où Huawei se vante d’un énorme déploiement de médias et lance un grand nombre de produits sur le marché.

La plupart des produits qu’ils ont présentés sont arrivés avec leur système d’exploitation HarmonyOS sous le bras, des nouvelles montres connectées Huawei Watch 3 à la nouvelle tablette Huawei MatePad Pro. Mais ils ont également lancé des moniteurs pour les utilisateurs professionnels, MateView, ainsi que pour les plus gamers, MateView GT.

Et c’est que la chose va des écrans, car aujourd’hui ont annoncé l’arrivée de leur série de téléviseurs Huawei Vision S. Cette gamme de téléviseurs comportera deux modèles : 55 et 65 pouces. La résolution des deux modèles est de 4K sur un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 350 nits de luminosité. Bien que le plus frappant de l’ensemble soit l’inclusion d’une webcam au-dessus de la télévision.

Les Huawei Vision S ont un processeur Honghu Smart Chip, 3 Go de RAM et 16 Go de stockage. Le système d’exploitation qu’ils utilisent est HarmonyOS 2 et avec l’assistante intelligente de Huawei, Celia. Concernant la qualité de la dalle, les téléviseurs sont compatibles HDR10 et HLG pour fournir des images à plage dynamique élevée.

Il intègre également deux haut-parleurs 10W pour les graves et les médiums ainsi que 2 tweeters 10W pour les aigus, il prend en charge le Dolby Audio et le DTS-HD. Et malgré un taux de rafraîchissement de 120 Hz, les ports HDMI sont 2.0 et, par conséquent, les utilisateurs de consoles de nouvelle génération ne pourront pas tirer le meilleur parti du téléviseur.

Le nouveau Huawei Vision S a été lancé en Espagne, Si vous avez un magasin physique à proximité vous pouvez les réserver et si ce n’est pas votre cas, vous devrez attendre le 10 juin pour pouvoir les acheter en ligne. Les prix seront les suivants, bien que Huawei offrira 150 euros de réduction les premiers jours :

55 pouces Huawei Vision S par 799 euros. Huawei Vision S 65 pouces par 999 euros.