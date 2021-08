Huawei Watch 3/3 Pro offre la meilleure expérience de smartwatch eSim

La Huawei Watch 3 et la Huawei Watch 3 Pro sont parmi les montres intelligentes eSim les plus professionnelles et les plus élégantes du marché à l’heure actuelle. Avec une multitude de fonctionnalités révolutionnaires, un design exceptionnel, une longue durée de vie de la batterie et un suivi continu de la santé et de la forme physique toute la journée, ces nouveaux appareils portables de Huawei sont là pour vous accompagner tout au long de votre journée.

Avec un style circulaire classique, la Huawei Watch 3 Pro est composée d’un titane de qualité aérospatiale, fusionné avec une lentille en verre saphir qui garantit la durabilité et vous donne un look professionnel, que vous la portiez au travail ou à la salle de sport. Avec un bracelet en cuir de qualité supérieure et un savoir-faire exceptionnel, la Huawei Watch 3 Pro est élégante et intelligente, ressemblant à des montres traditionnelles haut de gamme. La variante Pro est non seulement esthétique, mais également capable de résister aux conditions météorologiques difficiles et à l’épreuve du temps, offrant un niveau de protection incroyable à tout moment. Pour ceux qui préfèrent un look plus minimaliste et un style de vie actif, la Huawei Watch 3 est livrée avec un nouveau bracelet en fluoroélastomère qui est non seulement confortable, doux et durable, mais aussi polyvalent pour s’adapter à toutes les tenues de la semaine.

Le corps arrière de la série Huawei Watch 3 est fait d’un matériau céramique de haute technologie qui utilise de la poudre de nano zircone. Le processus fait ressortir une surface non seulement chaude au toucher, lisse et douce pour la peau, mais également capable de surveiller avec précision la fréquence cardiaque.

La série Huawei Watch 3 est livrée pour la première fois avec une couronne rotative 3D avec retour tactile. Avec un motif à ondulations fines, il représente la quintessence de l’artisanat dans une montre intelligente, offrant une reconnaissance de mouvement des doigts de haute précision pour les utilisateurs. La couronne rotative permet aux utilisateurs de zoomer et dézoomer sur les images et de faire défiler les options de menu avec précision, efficacité et commodité.

Grâce au grand écran AMOLED ultra-vivant de 1,43″, vous pouvez voir clairement toutes vos notifications et naviguer facilement dans vos applications. Balayez vers la droite sur l’écran d’accueil pour ouvrir Huawei Assistant et accéder à vos notifications, ou voir vos tâches en cours, des séances d’entraînement, des appels et bien plus encore.

Grâce à la technologie eSIM, les Huawei Watch 3 et 3 Pro fonctionnent comme un appareil de communication autonome. Passez des appels, écoutez de la musique et téléchargez des applications sans être connecté à votre téléphone, tout en utilisant votre numéro existant. Dites adieu d’avoir à apporter votre téléphone à la salle de sport – la Huawei Watch 3 Pro vous permet de rester concentré sur vos entraînements à tout moment.

La Huawei Watch 3 Pro est équipée d’une architecture à double chipset pour non seulement améliorer les performances, mais également obtenir un traitement plus équilibré. Combiné avec l’algorithme d’économie d’énergie intelligent 3.0, vous obtenez une autonomie de batterie qui peut prendre en charge la surveillance de la santé et de la forme physique 24h / 24 et 7j / 7 pendant des jours. Profitez de 5 jours d’utilisation dans le scénario typique du mode intelligent et d’une incroyable utilisation de 21 jours en mode ultra-longue durée de vie de la batterie. La longue durée de vie de la batterie et la prise en charge rapide de la charge offrent aux utilisateurs une tranquillité d’esprit tout au long de la journée. Vous pouvez également utiliser votre téléphone Huawei pour inverser la charge de la Huawei Watch 3 Pro et dire adieu aux problèmes de durée de vie de la batterie.

La Huawei Watch 3 et la Huawei Watch 3 Pro offrent un certain nombre d’avantages de suivi de la santé pour vous garder sous contrôle. Vous pouvez enregistrer et suivre toutes vos données de santé via l’application Huawei Health, qui vous permet de visualiser vos progrès de santé ainsi que de comparer les données passées. Vous pouvez utiliser le détecteur de température cutanée sur Huawei Watch 3 Pro pour vérifier rapidement et avec précision si votre température est élevée.

Vous pouvez également surveiller vos niveaux d’oxygène dans le sang en continu tout au long de la journée via TruSeen 4.5+, qui utilise une technologie d’éclairage avancée pour détecter avec précision les molécules d’oxygène dans le sang, même dans des conditions de basse température et de haute altitude. La nouvelle technologie de surveillance de la fréquence cardiaque TruSeen 4.5+ de Huawei comprend une LED 6 en 1 et 4 photodiodes pour plus d’apport de lumière. La lentille en verre saphir permet une meilleure pénétration de la lumière, des performances de puissance inférieures et une expérience de port plus confortable. De plus, des algorithmes avancés offrent une surveillance plus précise de la fréquence cardiaque.

L’expérience de voyage intelligente Super Device est l’endroit où la Huawei Watch 3 et la Huawei Watch 3 Pro associées au nouveau Huawei nova 8 se démarquent vraiment. Huawei a collaboré avec de nombreuses entités locales régionales et internationales pour publier leurs applications dans la Huawei Watch 3 Pro, telles qu’Emirates Airlines, talabat et Dubai Taxi Corporation.

Huawei et Emirates ont travaillé en étroite collaboration pour offrir aux utilisateurs de Huawei Watch 3 une expérience fluide et pratique. Les utilisateurs peuvent désormais récupérer les détails de leur voyage en entrant simplement leur référence de réservation directement sur la smartwatch et recevoir des mises à jour de statut d’un simple coup d’œil à leur poignet.

Lors de l’utilisation de l’application Dubai Taxi, les utilisateurs de Huawei Watch 3 Pro pourront afficher l’état de leurs trajets et les notifications lors de leurs déplacements directement à partir de la smartwatch. Lors de la commande auprès de talabat, la montre intelligente se transforme en assistant intelligent en suivant et en informant les utilisateurs de l’état de leur commande de nourriture.

Organisé dans un affichage de grille clair et simple à naviguer, l’interaction avec chaque application est totalement naturelle et fluide. Téléchargez des applications directement sur les nouvelles montres via la galerie d’applications Huawei sur l’appareil – le marché d’applications interne de Huawei. Trouvez des applications tierces pour la musique, le fitness, les outils, les voyages et bien d’autres pour vous simplifier la vie. Vous pouvez même utiliser les cartes Petal pour naviguer dans votre environnement sans avoir à sortir votre smartphone.

Avec quelques gestes simples de la main, vous aurez le contrôle que vous souhaitez sur les appels entrants. Serrez le poing et relâchez pour prendre un appel, ou tournez votre poignet sur le côté pour couper le son de l’appel – c’est aussi simple que cela.

La Huawei Watch 3 Pro est un tracker de fitness complet à votre poignet. Vous avez accès à plus de 100 modes d’entraînement — 19 modes pro pour les sports d’intérieur et d’extérieur et 85 modes personnalisés, avec détection automatique de l’exercice pour les 6 types d’entraînement les plus courants. Vous pouvez voir toutes vos données de santé affichées clairement dans l’application Huawei Health sur votre téléphone. Consultez les enregistrements quotidiens et hebdomadaires de votre nombre de pas, vos périodes d’activité, les calories brûlées, la qualité du sommeil, les niveaux de stress et plus encore. Vous pourrez également profiter d’un suivi d’itinéraire extérieur supérieur avec le capteur de localisation GNSS multimode.

Vous changez de vêtements tous les jours, alors pourquoi pas votre cadran de montre ? La Huawei Watch 3 Pro est livrée avec 30 visages sympas et préinstallés, y compris des visages animés pour vraiment animer les choses. De plus, choisissez parmi les milliers de modèles disponibles sur Huawei Watch Face Store, ou créez vos propres cadrans de montre animés à l’aide de courtes vidéos de 5 à 10 secondes prises à partir de votre téléphone, pour transformer votre cadran de montre en quelque chose de vraiment spécial.

Il est temps pour une montre intelligente qui combine une puissance de traitement impressionnante avec une endurance incroyable dans un corps élégant, pour vous permettre d’avancer dans la vie, quoi qu’il arrive. La Huawei Watch 3 et la montre 3 Pro sont précisément ce dont vous avez besoin et combinent les meilleures fonctionnalités dont vous avez besoin dans une smartwatch élégante, facile à utiliser et puissante.