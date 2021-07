Huawei Watch 3: arrive avec des nouvelles intéressantes

AppGallery, capteur de température, eSIM… Quand il faisait trop calme sur la scène des smartwatch, la Huawei Watch 3 la bouscule avec de nouvelles fonctionnalités tant au niveau du design que des fonctionnalités.

La série Huawei Watch 3 est composée de deux modèles : Watch 3 et Watch 3 Pro. Le premier est disponible dans les versions noir total, boîtier argent avec bracelet en cuir marron et boîtier en argent avec bracelet en métal ; le Pro dispose d’un boîtier en argent et offre un bracelet en cuir marron ou métallique. Ils ont aussi d’autres différences, comme nous le verrons plus tard.

Dans tous les cas, ils “fonctionnent” sous HarmonyOS, le système d’exploitation exclusif de Huawei, qui sera successivement le protagoniste des prochains produits de l’entreprise.

Capteur de température et plus

En plus des fonctions de surveillance de la santé, de la forme physique et de la durée de vie de la batterie extra longue, la série Watch 3 comprend pour la première fois un capteur de température de haute précision qui détecte la température de la peau. De plus, avec de nouvelles fonctionnalités telles que la détection du lavage des mains et la détection des chutes, ces nouvelles montres intelligentes aident à surveiller les progrès de l’entraînement et les conditions de santé avec des solutions scientifiques.

Différentes esthétiques et couronne

Le corps en acier inoxydable poli de la montre est orné d’un panneau en verre 3D ultra incurvé et d’un grand écran. Ils intègrent une couronne 3D rotative qui offre une réponse tactile. Grâce à la reconnaissance haute précision des mouvements des doigts, les utilisateurs peuvent zoomer et dézoomer sur les images et faire défiler les options de menu avec précision. En outre, HarmonyOS introduit également une toute nouvelle interface utilisateur, avec un menu d’application de lancement de grille, qui complète la couronne rotative 3D pour offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus intuitive.

La série Watch 3 fait ses débuts avec une sélection plus large de cadrans et de bracelets qui offrent aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leur smartwatch. Avec un large éventail de sujets innovants et intéressants tels que la technologie, les jeux, le bricolage et de courtes vidéos, les cadrans de montre peuvent être mélangés et assortis à des bracelets en fluoroélastomère, nylon, cuir, acier inoxydable et titane pour créer l’accessoire parfait pour correspondre à n’importe quelle tenue.

Connectivité indépendante

La série Huawei Watch 3 prend en charge la connectivité autonome. En activant le service eSIM sur le smartphone, les utilisateurs peuvent partager le numéro de téléphone et les forfaits voix et données entre le smartphone et la smartwatch. De plus, les utilisateurs peuvent également répondre aux appels MeeTime entrants sur l’un ou l’autre appareil.

Par exemple, en voyage, les utilisateurs peuvent transformer leur Watch 3 en assistant personnel et afficher les informations sur les taxis ou l’état du vol en soulevant simplement leur poignet.

Dans Huawei Watch 3 Series, AppGallery est également pré-installé, à partir duquel il est possible de télécharger des applications tierces.

Fonctions et autonomie

La série Huawei Watch 3 fonctionne comme un assistant professionnel qui surveille la condition physique de l’utilisateur et propose plus de 100 modes d’entraînement, la détection de la température de la peau grâce à l’incorporation d’un nouveau capteur de haute précision, la détection des chutes et les alertes d’urgence. En plus des fonctionnalités de surveillance de la santé telles que la fréquence cardiaque, la SpO2, le sommeil et la pression, le vaste ensemble de fonctionnalités de la série smartwatch vous permet de rester constamment informé de votre état de santé.

La série Huawei Watch 3 améliore la confidentialité des données des utilisateurs en leur demandant leur consentement exprès avant d’enregistrer des données. Le cryptage HTTPS sécurise les données en transit, offrant aux utilisateurs une tranquillité d’esprit et une sécurité tout en profitant des avantages et des fonctionnalités de Huawei en matière de santé et de remise en forme.

Watch 3 et Watch 3 Pro ont une longue durée de vie de la batterie, capable de supporter 3 jours d’autonomie en mode intelligent et 14 jours en mode ultra-longue durée de vie de la batterie.

Applications adaptées

Grâce à AppGallery, la plate-forme officielle de distribution d’applications de Huawei, les utilisateurs pourront profiter d’une expérience complète grâce à l’ensemble d’applications adaptées à la nouvelle série Huawei Watch 3, parmi lesquelles se distinguent les suivantes :

Meteored : l’application qui permettra à tous les utilisateurs de consulter la météo sans utiliser leur smartphone.

Plus Messenger : l’une des applications de messagerie les plus appréciées des utilisateurs qui vous permet de passer des appels, de recevoir des notifications et de profiter de l’affichage multimédia directement depuis la smartwatch.

Le 40 : le moyen le plus confortable et le plus simple d’écouter les meilleurs programmes musicaux et radio directement depuis l’horloge.

Disponibilité et prix

La Huawei Watch 3 est disponible à partir de 369 euros ; Montre 3 Pro, à partir de 449 euros. Les deux montres intelligentes incluent un abonnement gratuit de 6 mois à Huawei Music.

