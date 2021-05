Huawei Watch 3 avec Harmony OS devrait être lancé le 2 juin

Huawei nous présentera officiellement son concurrent Android, Harmony OS, le 2 juin. La société a maintenant confirmé que la Huawei Watch 3 sera également dévoilée le jour même de l’emballage du logiciel propriétaire.

Ce serait la première montre intelligente de Huawei et l’un de ses premiers appareils à emballer Harmony OS hors de la boîte. La société utilisait auparavant son propre système d’exploitation Lite pour exécuter des appareils tels que Huawei Watch GT 2 et GT 2 Pro.

Il n’y a pas de mot officiel sur ce à quoi ressemblera Harmony OS sur la Huawei Watch 3 ou quelles seront certaines de ses principales caractéristiques. Cependant, selon un pronostiqueur Weibo, le portable prendra en charge plus d’applications tierces qu’auparavant grâce au nouveau logiciel.

Nous avons également vu précédemment des rendus d’interface utilisateur de Harmony OS exécutés sur l’appareil. Ils ont montré des icônes d’application disposées selon un motif circulaire sur les bords du cadran.

La conception de l’interface utilisateur de Hongmeng OS devient plus appropriée pour un cadran rond. # HUAWEIWatch3Series https://t.co/v7WZVssQQY pic.twitter.com/TpLL9qLJQi – Teme (特米) 😷 (@ RODENT950) 5 avril 2021

Fonctionnalités rumeurs de Huawei Watch 3

La Huawei Watch 3 devrait offrir une longue durée de vie de la batterie, même avec son support eSIM supposé. Les montres intelligentes dotées d’une connectivité autonome tirent généralement plus d’énergie de la batterie. En effet, ils sont constamment connectés à un réseau pour les appels entrants, les SMS, l’accès Internet, etc. Peut-être que la Huawei Watch 3 déploiera un mode de batterie intelligent comme l’Oppo Watch qui lui permet de fonctionner sans charge pendant des jours.

Les autres caractéristiques de la Huawei Watch 3 incluent la surveillance de la température corporelle toute la journée, le dépistage des maladies cardiaques et les modes d’activité basés sur l’IA. Il ne reste plus que quelques jours, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour savoir ce qu’il a de plus en réserve.