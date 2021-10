Huawei Watch 3, l’un des plus forts concurrents de l’Apple Watch, en vente pour 299 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La nouvelle Huawei Watch 3 est l’un des concurrents les plus puissants de l’Apple Watch et est actuellement en vente : son prix est tombé en dessous de 300 euros pour une durée limitée.

La smartwatch est devenue un appareil indispensable pour de nombreux utilisateurs, en particulier pour ceux qui aiment enregistrer leur activité physique et leurs entraînements sportifs.

Si vous recherchez une montre connectée avec d’excellentes fonctionnalités et un prix bas, vous avez de la chance car la nouvelle Huawei Watch 3 est en vente avec une remise des plus succulentes : vous pouvez l’acheter pour seulement 299 euros pour une durée limitée.

Son prix d’origine est de 369 euros, mais la marque applique une remise directe de 40 euros et vous pouvez bénéficier d’une remise supplémentaire de 30 euros. saisir le code A30WATCH3 avant d’effectuer le paiement. Donc, au total vous économisez 70 euros grâce à cette promotion.

Cette montre connectée a une connectivité LTE et jusqu’à 14 jours d’autonomie. Elle peut mesurer plus de 100 activités sportives différentes, elle est donc également valable comme montre de sport.

La Huawei Watch 3 est l’une des meilleures montres connectées de 2021, et cela vaut sans aucun doute la peine de l’acheter pour moins de 300 euros. Nous l’avons analysé en profondeur et il s’agit de une smartwatch des plus complètes qui brille notamment dans la rubrique suivi sportif.

L’appareil surveille plus de 100 disciplines et propose des statistiques détaillées pour chacune d’entre elles, il sera donc très utile pour analyser votre évolution dans l’entraînement.

La mesure des paramètres de santé est un autre des points forts de la Huawei Watch 3. Elle enregistre les VO2 Max et saturation en oxygène du sang, il a une fonction d’électrocardiogramme, et il a même un capteur pour mesurer la température corporelle.

Une autre caractéristique importante est que a la 4G, afin que vous puissiez passer des appels, écrire et recevoir des messages et être toujours connecté à Internet même si vous n’avez pas votre mobile sur vous.

Bien qu’il vous offre toutes ces fonctions, son autonomie est plus grande que vous ne l’imaginez. Sa batterie peut durer entre 2 et 3 jours, vous n’aurez donc pas besoin de le recharger tous les soirs.

Bien qu’il s’agisse d’une montre volumineuse, le design de la Huawei Watch 3 est très attrayant et présente des matériaux et des finitions haut de gamme. Il possède un écran AMOLED de 1,43 pouce au format circulaire classique, avec un boîtier en aluminium et une couronne numérique.

La boutique officielle de la marque, Huawei eStore, vous envoie la commande sous 2 ou 3 jours ouvrés et les frais de port sont gratuits, vous n’aurez donc pas à effectuer de paiements supplémentaires.

