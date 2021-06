Huawei Watch 3: pourquoi cela peut être un rival difficile à l’Apple Watch | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La nouvelle génération de smartwatch Huawei arrive avec Watch 3 et cette montre a tout ce que vous pourriez souhaiter dans une smartwatch haut de gamme.

Huawei a présenté sa nouvelle génération d’appareils fonctionnant avec HarmonyOS, le nouveau système d’exploitation qui sera utilisé par tous ses produits technologiques, y compris la nouvelle montre intelligente Huawei Watch 3.

Cette nouvelle génération de smartwatch est la quintessence de la technologie et des logiciels de Huawei en matière de montres, établissant une nouvelle référence en matière de qualité et de design que tous les concurrents devront essayer d’égaler.

Cette smartwatch a une connectivité LTE et jusqu’à 14 jours d’autonomie. Elle peut mesurer plus de 100 activités sportives différentes, elle est donc également valable comme montre de sport.

À ce stade, nous ne pouvons nier que Huawei se débrouille très bien en termes d’appareils portables tels que les montres. Leurs générations précédentes de montres connectées sont encore assez bonnes, mais voir le design, les caractéristiques et les fonctions de la nouvelle Watch 3 rend la tâche difficile même à Apple avec son Apple Watch.

Son prix de vente initial est de 369 euros dans la propre boutique en ligne de Huawei en Espagne. Et vous êtes intéressé à l’acheter sur leur site Web, car en plus de la livraison est gratuite et depuis l’Espagne, jusqu’au 30 juin, vous l’obtenez gratuitement avec les écouteurs FreeBuds 3.

Il y a de nombreuses raisons d’être attentif à cette Huawei Watch 3, notamment en raison de ses caractéristiques techniques, qui font vraiment la différence, mais aussi parce que Huawei a réussi à créer un écosystème de luxe totalement indépendant.

Une montre connectée en taille unique et avec 4G

Ni différentes tailles (pour l’instant) ni versions avec ou sans compatibilité avec les réseaux 4G pour passer des appels, envoyer et recevoir des messages ou encore se connecter à internet. Huawei Watch 3 n’a qu’un seul modèle et celui-ci est compatible par défaut avec eSIM pour se connecter.

Avec l’eSIM, que votre opérateur doit fournir, vous pouvez passer des appels en utilisant son microphone et son haut-parleur, ou en l’appairant avec un casque Bluetooth.

Bien qu’il puisse être parfaitement utilisé sans eSIM, cela vous donne un grand avantage de pouvoir sortir de chez vous sans votre mobile tout en restant connecté.

Conception haut de gamme

Huawei Watch 3 a un nouveau design totalement premium. Il possède un écran AMOLED de 1,43 pouces au format circulaire pour lui donner un look classique.

Il a un boîtier rond en aluminium et comme nouveauté une couronne numérique, similaire à celle de l’Apple Watch, qui permet de le tourner et de se déplacer sur l’écran ou de faire des réglages plus précis, il a aussi une réponse.

Avec l’arrivée de Watch 3 et HarmonyOS 2, plus de sphères ont été ajoutées pour personnaliser la face visible de la smartwatch. Depuis l’application sur mobile, vous pouvez télécharger, choisir et personnaliser ces écrans en fonction de vos besoins ou de votre style. Désormais, même de courtes vidéos peuvent être utilisées comme couvertures.

Une autonomie jusqu’à 3 jours

La batterie des montres intelligentes haut de gamme a toujours été un peu mauvaise. Bien que la plupart donnent généralement environ un jour et demi d’utilisation intensive au plus, Huawei Watch 3 parvient à atteindre jusqu’à 3 jours d’utilisation intensive.

Souvent, le problème est qu’ils sont “trop ​​puissants” pour la batterie dont ils disposent ou que des éléments tels que le GPS consomment beaucoup d’énergie. Dans cette Watch 3, ils ont réussi à atteindre 3 jours d’autonomie, ce qui est beaucoup. Mais vous pouvez obtenir jusqu’à 14 jours d’utilisation en mode de base.

Gérez votre santé et faites du sport avec Huawei Watch 3

L’une des pièces maîtresses de Huawei Watch 3 tourne autour de la santé. Cette montre dispose d’un système de faire du sport avec jusqu’à 100 activités différentes. Il dispose également de 19 modes professionnels intérieurs et extérieurs avec plus de détails sur la façon d’améliorer vos performances.

Parmi tous, il est capable de détecter automatiquement 6 sports, au cas où vous oublieriez de le sélectionner en courant ou en faisant du vélo, entre autres. Il vous donnera des graphiques de progression ou des informations sur vos itinéraires si vous les faites en extérieur.

Il est également important de souligner qu’il maintient le capteur de fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 et le capteur de saturation en oxygène du sang. Il dispose également d’un thermomètre qui mesure la température de votre peau. Désormais, il est capable d’identifier les chutes pour appeler le 911 automatiquement.

Un nouvel écosystème et des applications pour Watch 3

Huawei, entre autres raisons dues à la pression des États-Unis et à l’impossibilité d’utiliser certains services d’entreprises américaines telles que Google, a dû tout miser sur son propre écosystème et de là il est né HarmonyOS 2.

Ce “nouveau” système d’exploitation basé sur Android est présent dans presque tous ses nouveaux produits et dans cette montre, il a une version spéciale pour les wearables. Mais un détail important est que a enfin une boutique d’applications pour cette Huawei Watch 3.

Cette boutique fait la différence car elle ne dispose plus d’une série d’applications limitées et basiques, d’autres développeurs peuvent publier des applications dans leur AppGallery et les télécharger via WiFi ou avec la 4G sur la montre.

L’écosystème s’étend également à vos téléphones, haut-parleurs et même à votre nouvelle Smart TV grâce au fait que vous pouvez désormais partager ou lire ces appareils depuis votre montre.

