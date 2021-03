Huawei Watch Fit Analyse élégante

26/03/2021 à 10:27 CET

Huawei a lancé le nouveau Montre Huawei Fit, cette fois avec une nouvelle épithète pour l’accompagner, le mot «Élégant». Ainsi, son nom devient une déclaration d’intention. L’ancien Montre Huawei Fit Il avait un design «sport» plus axé sur notre utilisation pour nos séances de gym ou pour faire du sport en général. Au lieu de cela, comme nous le verrons plus tard, le légère refonte de la Huawei Watch Fit Elegant en fait une montre tout-terrain.

La nouvelle Huawei Watch Fit Elegant sera mis en vente le 26 mars au prix de 129 € avec un coupon de 20 euros de réduction. Vous pouvez le trouver dans la boutique en ligne Huawei et sur Amazon. Plus tard, il sera mis en vente dans le reste des canaux habituels. En outre, les couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir sont le noir et le blanc.

UN NOUVEAU LOOK POUR UNE ANCIENNE CONNAISSANCE

Voici la nouvelle Huawei Watch Fit Elegant Edition avec ses finitions noires.

Pour ceux qui ont déjà lu notre critique sur la Huawei Watch Fit, la vérité est que ils trouveront quelques différences. Le vrai changement se trouve dans la section esthétique, où il a été fait un excellent travail pour faire de la Huawei Watch Fit Elegant une montre beaucoup plus attrayante pour toutes les situations. Cela ne veut pas dire que la version précédente n’était pas jolie, loin de là, mais il était plus adapté pour une esthétique destinée au monde du sport. Maintenant, la fibre de polymère qui enveloppait la montre il a été remplacé par un acier inoxydable poli qui lui donne un look totalement différent. Je crois fermement que ce changement est un succès car il le rend beaucoup plus polyvalent. La montre Huawei Fit Elegant continue d’être le compagnon idéal pour un long entraînement, mais en même temps, cela nous permet également de le faire descendre dans la rue avec une « tenue » plus sophistiquée. Cela nous donne également la qualité et la durabilité qu’offre l’acier inoxydable. Le bracelet, quant à lui, continuera à être en élastomère fluoré.

En dehors de ces finitions en acier inoxydable, on retrouve un étalage d’armes de prise. Il a 2,64 pouces disposés dans une forme rectangulaire et des bords biseautés qui donnent une sensation de profondeur. L’écran a une luminosité auto-ajustable, ce qui nous permet d’oublier de le configurer lorsque nous quittons la maison. De plus, comme d’habitude dans toutes les montres de la marque, elle dispose de plus d’une centaine de cadrans personnalisés, donc nous aurons une nouvelle montre chaque jour.

Hormis ses finitions, son design est conventionnel et très attractif. Il n’a qu’un seul bouton, suffisant pour redémarrer ou éteindre le terminal lorsque nous ne voulons pas qu’il soit actif. Au dos de la montre se trouvent les capteurs qui prennent notre fréquence cardiaque, notre oxygène sanguin et nos données de sommeil. A) Oui, le design est aussi propre et fonctionnel que jamais mais avec une touche premium.

Bref, la nouveauté de ce smartwatch par rapport aux montres de votre famille est une vraie réussite: la section esthétique plus que rencontre.

TOUJOURS QUELQUES SURPRISES RESTENT

Mesurer le saturation en oxygène du sang (SpO2) Il est devenu l’une des nouveautés dans les montres intelligentes de l’année dernière. Comme son nom l’indique, les capteurs de notre montre mesurent la quantité d’oxygène transportée par notre sang, l’un des indicateurs fondamentaux lorsqu’il s’agit de se soucier de notre santé et de celle de nos poumons. Avec l’arrivée de Huawei Watch Fit Elegant Edition, cette version et la version Active auront une mesure de SpO2 constante. Précédemment nous avons dû choisir nous-mêmes que la montre effectuait la mesure, quelque chose qui fonctionne maintenant tout le temps en arrière-plan afin que nous ayons une vue beaucoup plus panoramique sur le fonctionnement de nos poumons.

Nous avons testé la Huawei Watch Fit Elegant Edition

Il peut sembler que cela va affecter à la consommation de la batterie, non? puisqu’un test électif est remplacé par une surveillance constante. Eh bien, rien n’est plus éloigné de la vérité. La Huawei Watch Fit Elegant Edition continue de promettre – et de livrer – avec les dix jours d’autonomie de sa version Active. Ainsi, la montre intelligente nous permettra une grande mobilité, puisqu’elle implémente également le système de charge rapide de la marque. Par conséquent, dans environ une demi-heure, nous aurons une batterie pendant environ six ou sept jours, tandis qu’avec une heure de charge, la montre sera entièrement prête à être utilisée. Depuis le temps où nous l’avons testé, nous ne sommes pas à court de batterie depuis la première mise en charge, un temps de charge très court jusqu’à atteindre cent pour cent.

SURVEILLANCE EFFICACE DU SOMMEIL

Huawei a sa propre technologie, baptisée Huawei True Sleep 2.0, pour suivre nos routines de sommeil à l’aide de rayons infrarouges. En fonction de votre fréquence cardiaque et de la qualité de votre respiration, Huawei analyse comment nous avons dormi pendant la nuit, créant ainsi un rapport complet détaillant la qualité de notre sommeil. De même, il note la routine et explique quels sont les aspects que nous devons améliorer si nous voulons avoir repos optimal.

Ce n’est pas le seul système de surveillance de la Huawei Watch Fit Elegant Edition, puisqu’elle effectue également une mesure du stress et des menstruations. Comme la version Active, cette montre dispose de routines, de suivi et de surveillance avec jusqu’à 96 routines d’entraînement différentes pour le sport.

Nous avons testé la Huawei Watch Fit Elegant Edition

CONCLUSIONS

Huawei Watch Fit Elegant est une montre tout-terrain, qui nous pouvons utiliser dans plusieurs environnements, pour ne pas dire cela en tout. De plus, il possède les fonctionnalités qui devraient être exigées d’une montre de ces caractéristiques, par conséquent de SPORT.es nous recommandons fortement votre achat si nous recherchons une montre avec un prix raisonnable, un beau design et avec des fonctionnalités axées sur le sport, le sommeil et la santé..

Comme toujours dans ces cas, nous devons nous rappeler que Huawei ne dispose pas de services Google, nous devrons donc utiliser leurs services pour utiliser l’application de santé de l’entreprise. Ce n’est pas un problème puisque c’est fait avec une extrême facilité et cela ne changera pas du tout notre quotidien.

