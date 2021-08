Huawei Watch GT 2 Classic en promotion : bracelet en cuir, GPS et fonctions sportives avancées pour 139 € | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez acheter une montre connectée élégante, dotée de bonnes fonctionnalités et à un prix raisonnable, la Huawei Watch GT 2 Classic est idéale pour vous. Il a un design attrayant avec un bracelet en cuir, un GPS et des fonctions sportives intéressantes, et est en vente pour 139 € sur Amazon.

À l’heure actuelle, nous pouvons trouver sur le marché une large gamme de montres intelligentes avec de bonnes fonctionnalités et un prix raisonnable. Les principales marques d’appareils technologiques ont au moins un modèle dans leur catalogue, nous avons donc d’innombrables alternatives à choisir.

Si vous voulez acheter une montre pas chère, avec un design sophistiqué et des fonctions sportives intéressantes, une option à considérer est la Huawei Watch GT 2 Classic. Il se distingue par son apparence élégante et classique, ses bonnes caractéristiques et son autonomie, et est désormais en vente pour 139 euros sur Amazon Espagne.

La Huawei Watch GT 2 Classic a un boîtier de 46 mm et un bracelet en cuir marron, lui permettant d’offrir un look sophistiqué qui s’adapte aussi bien à vos looks sportifs que décontractés.

Avec plus d’une dizaine d’activités sportives, GPS, cardiofréquencemètre et une semaine d’autonomie, la Huawei Watch GT 2 est actuellement postulée comme l’une des meilleures montres connectées du marché.

Assemblez un écran en verre 3D avec un verre de haute qualité résistant à l’eau, à la poussière et aux chocs. Le panneau AMOLED mesure 1,39 pouces, offrant une très grande surface pour afficher des informations et une réponse tactile précise.

Cette smartwatch Huawei se distingue également par ses fonctionnalités, surtout si l’on prend en compte le prix qu’elle a en ce moment grâce à l’offre Amazon. Livré avec un GPS intégré, 15 modes sportifs et 85 modes personnalisables. Grâce à cela, il fournit une mesure sportive très précise, même en tant que montre de natation.

En plus d’avoir des mesures conventionnelles des paramètres de santé, tels que la fréquence cardiaque ou les calories consommées, cette smartwatch a également Prend en charge la SpO2 pour mesurer votre niveau d’oxygène dans le sang, une fonctionnalité de plus en plus demandée par les utilisateurs.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

L’autonomie est un autre des points forts de la Huawei Watch GT 2 Classic. Alors que d’autres modèles doivent être rechargés pratiquement après chaque jour d’utilisation, cette smartwatch offre une autonomie jusqu’à 15 jours (20 jours dans le cas des tests effectués par notre confrère Business Insider), ce qui est apprécié.

Le prix d’origine de la Huawei Watch GT 2 Classic est de 239, c’est donc le bon moment pour l’acheter, car Grâce à l’offre Amazon vous économisez 100 euros sur votre achat.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.