Huawei Watch GT 3 apporte un meilleur suivi de la condition physique et un design amélioré

La Huawei Watch GT 3 est la dernière montre connectée premium de la société, conçue pour les utilisateurs sportifs et occasionnels. La montre intelligente est livrée avec le nouveau capteur de fréquence cardiaque TruSeen 5.0 Plus de Huawei, des évaluations des capacités de course et plus de fonctionnalités de fitness. Déclinée en deux tailles, la Huawei Watch 3 sera disponible à partir de 229 €.

Le paysage des montres connectées se réchauffe. La Watch Series 7 d’Apple offre des améliorations de conception significatives, et la Galaxy Watch 4 de Samsung est une excellente vitrine du nouveau Wear OS. Huawei espère être un autre concurrent dans l’espace haut de gamme avec la nouvelle Huawei Watch GT 3.

Le GT 3 est disponible en deux tailles, et il existe de nombreuses différences de matériel selon le modèle que vous choisissez. Le plus grand modèle de 46 mm dispose d’un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une haute résolution de 466 x 466. Il ne fait que 11 mm d’épaisseur et pèse 42,6 g sans la sangle. Vous obtiendrez une meilleure autonomie de la batterie de ce modèle, car il est censé durer jusqu’à 14 jours avec une utilisation «typique» ou huit jours avec une utilisation intensive.

Si vous recherchez un modèle plus compact, la version 42 mm apporte un écran AMOLED de 1,32 pouce (Huawei n’a pas fourni la résolution). Il pèse 35g sans la sangle et mesure 10,2 mm d’épaisseur. Huawei dit que ce modèle peut durer jusqu’à sept jours avec une utilisation typique ou quatre jours avec une utilisation intensive. Les deux modèles prennent en charge la recharge sans fil.

Grand capteur de fréquence cardiaque et revendications de précision GPS

La plupart des améliorations apportées à la Huawei Watch GT 3 sont destinées aux amateurs de fitness. La montre connectée est livrée avec le nouveau capteur de fréquence cardiaque TruSeen 5.0 Plus de Huawei. Le capteur et l’algorithme améliorés devraient signifier des chiffres plus précis pendant le repos et les entraînements, grâce au double du nombre de récepteurs de signaux lumineux et à un nouveau film optique qui réduit les interférences de signal.

Lors d’un briefing, Android Authority a vu des diapositives comparant le nouveau capteur de fréquence cardiaque de la Watch GT 3 à l’Apple Watch Series 6. À des intervalles de 5 bpm, la Watch GT3 a fourni environ 3 % de données de fréquence cardiaque plus précises pendant le sprint par rapport à la série 6 , ~1% de données plus précises pendant la natation et ~3% de données plus précises lors d’une séance de saut à la corde.

La précision du GPS devrait être nettement améliorée avec la GT 3. La montre propose un GNSS double bande, avec prise en charge du GPS, GLONASS, Galileo, Beidou et QZSS. Huawei affirme que la vitesse de positionnement s’est améliorée de plus de 50 %.

Une autre fonctionnalité liée au GPS ajoutée à la Huawei Watch GT 3 est la navigation de retour. Si vous êtes un randonneur passionné, vous comprendrez à quel point cette fonctionnalité peut être cruciale.

Gagner la foule en courant

Tristan Rayner / Autorité Android

Huawei tente de séduire les coureurs en introduisant l’évaluation des capacités de course, ou des plans de course dynamiques qui changent en fonction de vos données de course historiques et de vos informations personnelles. Ces plans d’entraînement pour les coureurs s’ajusteront en fonction de vos performances. Par exemple, si vous êtes en train de vous entraîner pour un marathon et que vous avez eu une semaine tranquille, le « entraîneur » pourrait vous suggérer d’augmenter votre intensité pour rester sur la bonne voie avec votre plan.

De nombreuses entreprises proposent des plans de formation dynamiques, mais cela ressemble à une première pour Huawei. Garmin Coach, par exemple, vous permet de vous entraîner pour un 5K, 10K ou un semi-marathon tant que vous disposez d’un appareil Garmin compatible.

Après avoir terminé une course, votre Huawei Watch GT 3 affichera une analyse post-entraînement utile comme les mises à jour des conditions (ou l’indice d’entraînement), les estimations de VO2 max, l’indice de capacité de course, les effets d’entraînement aérobie/anaérobie et les estimations de temps de récupération. Notamment, Huawei utilise ses propres algorithmes pour ces ensembles de données, et non ceux de Firstbeat, comme il l’a fait dans les précédentes montres Huawei.

Apple a ses anneaux d’activité, Samsung a son cœur d’activité et Huawei a maintenant ce qu’on appelle un Healthy Living Shamrock. En forme de trèfle à trois feuilles, vous serez récompensé par des réalisations quotidiennes en matière de santé qui incluent vos statistiques d’exercice, de style de vie et de sommeil. Chaque « feuille » de trèfle grandit au fur et à mesure que vous passez du temps à remplir une métrique particulière.

Comme les autres montres Huawei, la GT 3 suivra votre stress toute la journée, votre sommeil la nuit, l’oxygène sanguin à la demande, votre fréquence cardiaque anormale pendant les périodes sédentaires et votre cycle menstruel.

Si vous passez beaucoup de temps à l’extérieur, vous serez heureux d’apprendre que la Huawei Watch GT 3 fournira les heures de lever et de coucher du soleil, les heures de marée, les phases de lune et les alertes météo.

La Huawei Watch GT 3 exécute Harmony OS, et ce n’est que la deuxième montre connectée à le faire. Il est livré avec un ensemble d’applications de base préinstallées et vous pouvez télécharger d’autres applications tierces à partir de la boutique d’applications portables de Huawei. Cependant, vous ne trouverez peut-être pas toutes les meilleures applications propriétaires comme Spotify ou Strava.

Spécifications de la montre Huawei GT 3

Montre Huawei GT 3Affichage

46 mm : 1,43 pouces AMOLED

Résolution 466 x 466

42 mm : 1,32 pouce AMOLED

Dimensions et poids

46 mm : 45,9 x 45,9 x 11 mm

42,6 g sans sangle

Convient aux poignets 140-210mm

42 mm : 42,3 x 42,3 x 10,2 mm

35g sans sangle

Convient aux poignets 130-190mm

Couleurs et matières

46mm

Couleur : Noir/Acier

Matériau : acier inoxydable et plastique

Bracelets de montre : Bracelet en fluoroélastomère noir, bracelet en cuir marron, bracelet en acier inoxydable

42mm

Couleur: Noir/Acier/Or

Matériau : acier inoxydable et plastique

Bracelets de montre : Bracelet en fluoroélastomère noir, bracelet en cuir blanc, bracelet milanais doré

Batterie

46mm : Jusqu’à 14 jours d’utilisation « typique », 8 jours avec une utilisation intensive

42 mm : Jusqu’à 7 jours d’utilisation « typique », 4 jours en utilisation intensive

Chargement sans fil

Processeur

ARM Cortex-M

RAM

32 Mo

Espace de rangement

4 Go

Matériel

Conférencier

Microphone

Connectivité

GNSS double bande

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou et QZSS

Bluetooth

Capteurs

Accéléromètre

Gyroscope

Géomagnétique

Capteur optique de fréquence cardiaque

Pression de l’air

Température

Durabilité

5ATM

Logiciel

Système d’exploitation Harmony

Compatibilité

Harmony OS 2 ou version ultérieure

Android 6.0 ou version ultérieure

iOS 9.0 ou version ultérieure

Prix ​​et disponibilité de la Huawei Watch GT 3

Vous n’aurez pas à attendre longtemps pour mettre vos poignets sur l’un ou l’autre appareil. Les deux modèles de Huawei Watch GT 3 seront disponibles en pré-commande à partir du jeudi 21 octobre, avec une date de sortie officielle prévue pour le jeudi 11 novembre. La 42mm Watch GT 3 coûtera 229 € avec un bracelet élastique et 249 € avec un cuir. bracelet, tandis que le modèle 46 mm coûtera 249 € avec un bracelet élastique et 269 € avec un bracelet en cuir.

Si vous précommandez l’un ou l’autre appareil, vous recevrez une paire gratuite de Huawei FreeBuds 4 et un abonnement premium à Adidas Running pendant 12 mois.