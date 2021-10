Huawei Watch GT 3 : plus de 100 modes sportifs et jusqu’à 14 jours d’autonomie | La technologie

La Huawei Watch GT 3 est déjà parmi nous. La nouvelle génération de montre de sport de Huawei est dotée de nouvelles fonctionnalités pour mesurer la santé, des améliorations pour l’entraînement et une grande autonomie. Ce sont ses caractéristiques et son prix.

Huawei a présenté le Huawei 9 et le Huawei Nova 8i, mais ces smartphones ne sont pas arrivés seuls. Le catalogue de la société chinoise a reçu un autre nouveau produit : la montre Huawei GT 3, la nouvelle génération de cette montre de sport.

La Huawei Watch GT 3 partage certaines fonctionnalités avec son prédécesseur, la Huawei Watch GT 2 qui a été lancée sur le marché en 2019, mais elle présente quelques améliorations dans la mesure de la santé, ainsi que davantage de modes sportifs et de nouvelles fonctions pour les entraînements.

Il est disponible en deux tailles de boîtier : 42 et 46 mm et, bien qu’ils partagent une bonne partie de leurs caractéristiques, ils présentent aussi quelques différences.

Le modèle 42 mm est disponible en deux variantes : Active avec un bracelet en silicone et Elegant avec un bracelet en cuir ou un bracelet milanais. Il possède un écran AMOLED de 1,32 pouces avec une résolution de 466 x 466 pixels.

Le modèle 46 mm, quant à lui, est disponible en trois variantes : Active, Classic avec un bracelet en cuir et Elite avec un bracelet métallique. Il équipe également une dalle AMOLED, mais dans ce cas il a une taille plus importante de 1,43 pouces.

La Huawei Watch GT 3 est livrée avec un nouveau module PPG 5.0 pour la surveillance de la fréquence cardiaque et la mesure du niveau d’oxygène dans le sang. Grâce à ce capteur, il fournit une Suivi précis de la fréquence cardiaque et surveillance de la SpO2 tout au long de la journée.

Une autre nouveauté par rapport à la génération précédente est qu’elle prend en charge beaucoup plus de modes d’entraînement. Vous pouvez maintenant enregistrer jusqu’à 100 disciplines différentes, dont 18 modes pro et 12 entraînements en plein air comme le ski ou le golf.

Si vous pratiquez la course à pied, la Huawei Watch GT 3 vous permettra d’améliorer vos notes grâce à son entraîneur personnel avec IA, qui évalue vos capacités pour vous proposer un plan d’entraînement personnalisé.

En plus de la dernière Apple Watch, il existe d’autres montres capables de faire des électrocardiogrammes (ECG), une fonctionnalité populaire et particulièrement utile dans une montre intelligente.

La batterie du modèle 42 mm a une capacité inférieure en raison de sa taille et offre une autonomie allant jusqu’à 7 jours, contre deux semaines pour le modèle 46 mm. Ils prennent tous les deux en charge la recharge sans fil.

Ci-dessous vous pouvez voir Les spécifications de la Huawei Watch GT 3 :

Huawei Watch GT 3 42 mmHuawei Watch GT 3 46 mmTaille du boîtier42 mm46 mmDimensions42,3 x 42,3 x 10,2 mm45,9 x 45,9 x 11 mmLongueur du bracelet130 – 190 mm140 – 210 mmPoids35 g (sans bracelet) 42,6 g (sans corfea) Affichage 1,32″ AMOLED Capteurs AMOLED 1,43″ Accéléromètre, Gyroscope, Capteur géomagnétique, Capteur optique de fréquence cardiaque, Capteur de pression, Capteur de température Accéléromètre, Gyroscope, Capteur géomagnétique, Capteur optique de fréquence cardiaque, Capteur de pression, Capteur de température Processeur ARM Cortex-MARM Cortex-M Mémoire 32 Mo de RAM | 4 Go de ROM32 Mo de RAM | 4 Go de ROMRésistance à l’eauOui, 5 ATMYoui, 5 ATMConnectivitéGPS, bluetooth 5.2, WiFiGPS, bluetooth 5.2, WiFiBatterieJusqu’à 7 jours | Prend en charge la charge sans fil Jusqu’à 14 jours ! Prend en charge la recharge sans filModes sportifsPlus de 100Plus de 100CompatibilitéHarmonyOS 2, Android 6.0 et versions ultérieures, iOS 9 et versions ultérieuresHarmonyOS 2, Android 6.0 et versions ultérieures, iOS 9 et versions ultérieuresPrixÀ partir de 229 eurosÀ partir de 249 euros

Huawei Watch GT 3 : prix et disponibilité

Le prix du 42 mm Huawei Watch GT 3 commencera à 229 euros, tandis que le modèle 46 mm commencera à 249 euros.

La nouvelle smartwatch de Huawei est déjà disponible à la vente dans certains pays, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni, mais elle ne peut pas encore être achetée en Espagne. Nous vous informerons lorsque vous débarquerez dans notre pays.