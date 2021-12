Bienvenue dans le hub de mise à jour du Samsung Galaxy Fold. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour du premier pliable de Samsung. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de l’appareil et vous alerterons en cas de déploiement d’une nouvelle mise à jour.

Version stable actuelle : Android 12

Le Samsung Galaxy Fold obtiendra-t-il Android 12 ? Oui, à partir de décembre 2021 (Europe)

Dernières mises à jour du Samsung Galaxy Fold

30 décembre 2021 : Samsung déploie One UI 4 basé sur Android 12 sur le Galaxy Fold 2019. Selon SamMobile, la mise à jour apporte la version de firmware F900FXXU6GUL9, avec une disponibilité initiale notée en France.

On ne sait pas quand la mise à jour sera disponible sur d’autres marchés, mais l’attente ne devrait pas être si longue. Si vous êtes en France, vérifiez si la mise à jour est disponible pour votre appareil en vous rendant sur Réglages > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Précédentes mises à jour notables du Samsung Galaxy Fold

Septembre 2021 : Une interface utilisateur 3.1.1 a atterri sur le pliable. Il a apporté plusieurs améliorations de l’interface utilisateur pour le grand écran, notamment une nouvelle barre des tâches, un multitâche plus intelligent, etc.

Février 2021 : One UI 3.1 a commencé à être déployé sur le Samsung Galaxy Fold. Il a apporté une sélection de nouvelles fonctionnalités, y compris Private Share et l’outil Object Eraser pour les éditeurs de photos fréquents.

Janvier 2021 : Le premier pliable de Samsung a gagné One UI 3 basé sur Android 11, apportant une refonte complète de l’interface utilisateur et le correctif de sécurité Android de janvier 2021.

Mars 2020 : Le Galaxy Fold a reçu une mise à jour vers One UI 2.1 basé sur Android 10.

Si vous avez repéré une mise à jour Samsung Galaxy Fold que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 12.