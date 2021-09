Hub de mise à jour Samsung Galaxy Note 10 Plus et Samsung Galaxy Note 10

Bienvenue dans le hub de mise à jour du Samsung Galaxy Note 10. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles pour chaque appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. Samsung envoie généralement des mises à jour à l’ensemble de la série, mais cela peut varier selon la variante et l’opérateur.

Version stable actuelle : Android 11

Quand les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus recevront-ils Android 12 ? Début à mi-2022 (Estimation)

Dernières mises à jour Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus

1er septembre 2021 : Les utilisateurs de Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus aux États-Unis exécutant des versions verrouillées par l’opérateur obtiennent désormais une nouvelle mise à jour du micrologiciel. Par SamMobile, le firmware N97xUSQU7FUH3 apporte le correctif de sécurité Android d’août 2021 et est actuellement disponible pour les clients Comcast et Xfinity. Ceux des autres opérateurs devraient également bénéficier de la mise à jour en temps voulu.

Pour vérifier si la mise à jour est disponible pour votre appareil, rendez-vous sur Paramètres > Mise à jour logicielle et appuyez sur Télécharger et installer.

Mises à jour précédentes du Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus

16 juillet 2021 : Les appareils Samsung Galaxy Note 10 déverrouillés aux États-Unis ont reçu la mise à jour de sécurité Android de juillet 2021. Le patch comprenait le firmware N97xU1UES6FUF1. Par SamMobile, le correctif a corrigé un bogue Android Auto et plusieurs autres vulnérabilités logicielles.

9 juin 2021: Samsung a déployé le firmware N97xFXXS7FUEB sur la série Galaxy Note 10 aux États-Unis et sur d’autres marchés internationaux. Par SamMobile, il a apporté le correctif de sécurité Android de juin 2021 et de nombreuses corrections de bugs.

15 avril 2021 : Si vous possédez un Galaxy Note 10 sur Verizon, vous pouvez vous attendre à une nouvelle mise à jour à venir. La dernière mise à jour (h/t XDA-Developers) apporte une multitude d’améliorations de la caméra aux appareils. Cela inclut la disponibilité du mode Pro lors de l’utilisation de l’objectif ultra-large, le mode nuit automatique, davantage d’effets de toile de fond Portrait, etc. Le correctif de sécurité Android d’avril 2021 est également inclus.

25 février 2021 : Samsung a déployé One UI 3.1 sur la série Note 10 fin février, selon SamMobile. La mise à jour comprenait la version du micrologiciel N97xFXXU6FUBD et a ajouté plusieurs fonctionnalités axées sur la confidentialité, telles que le partage privé et la possibilité de supprimer les données de localisation des images partagées. La mise à jour a également amélioré les performances de l’appareil photo.

Janvier 2021 : Des versions stables de One UI 3.0 ont finalement été déployées auprès des utilisateurs de Verizon en janvier. C’était le premier avant-goût d’Android 11 par les utilisateurs américains sur leurs appareils de la série Galaxy Note 10. Après le déploiement de One UI 3.0, Samsung a apporté la mise à jour de sécurité Android de février 2021 aux téléphones. Repérée par SamMobile, la mise à jour apporte la version de firmware N97xFXXS6EUB2 à l’appareil et corrige certaines failles de sécurité sur l’appareil.

Septembre 2020 : Samsung a déployé la mise à jour One UI 2.5 pour la famille Note 10 (y compris les modèles Lite et 5G) en septembre 2020, a rapporté SamMobile. Cette version du skin Android personnalisé de Samsung a apporté une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de Wireless DeX, de nouvelles fonctionnalités de caméra vidéo Pro, des options supplémentaires dans le clavier Samsung et bien plus encore. Vous pouvez consulter la liste complète de toutes les principales fonctionnalités de One UI 2.5 ici.

Si vous avez repéré une mise à jour du Samsung Galaxy Note 10 que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.