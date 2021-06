Hub de mise à jour Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus et Galaxy S10e

Bienvenue dans le hub de mise à jour du Samsung Galaxy S10. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus et Galaxy S10e. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles pour chaque appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. Samsung envoie généralement des mises à jour à toute la série en même temps, mais cela peut varier selon la variante et l’opérateur.

Version stable actuelle : Android 11

Les Samsung Galaxy S10, S10 Plus et S10e recevront-ils Android 12 ? Oui, mais probablement pas avant le début du milieu de 2022

Dernières mises à jour Samsung Galaxy S10, S10 Plus et S10e

4 juin 2021 : Samsung lance actuellement une nouvelle mise à jour de la série Galaxy S10. Le firmware, numéroté G97xFXXSBFUE6 (h/t SamMobile), est actuellement disponible sur des marchés limités, dont la Pologne.

Jusqu’à présent, la majeure partie de la mise à jour semble n’être que le correctif de sécurité Android de juin 2021. Au fur et à mesure que la mise à jour arrivera sur de plus en plus de marchés, nous pourrons dire si elle contient plus de correctifs ou de nouvelles fonctionnalités. Pour ce que ça vaut, les autres mises à jour qui ont été déployées sur les téléphones Samsung avec le correctif de juin n’ont pas eu grand-chose d’autre.

Pour vérifier si la mise à jour est disponible pour votre appareil, rendez-vous sur Paramètres > Logiciel mettre à jour et appuyez sur Télécharger et installer.

Précédentes mises à jour des Samsung Galaxy S10, S10 Plus et S10e

Mai 2021 : Samsung a déployé une nouvelle mise à jour sur ses appareils de la série Galaxy S10. Selon SamMobile, ceux en Europe reçoivent désormais la mise à jour, avec la version de firmware G97xFXXUAFUE3 sur les S10e, S10 et S10 Plus. La mise à jour inclut le correctif de sécurité de mai et quelques autres correctifs de sécurité.

Février 2021 : La version stable de One UI 3.0 a commencé à être déployée sur les appareils de marque opérateur sur T-Mobile et AT&T (via PhoneArena) le 10 février 2021. La mise à jour comportait également le correctif de sécurité Android de janvier 2021. Deux semaines plus tard, One UI 3.1 a été déployé sur la série Galaxy S10, à savoir le S10 Plus en Suisse. Néanmoins, la mise à jour a signalé l’intention de Samsung de faire passer la nouvelle mise à jour le plus rapidement possible. Le correctif est arrivé avec une interface utilisateur actualisée, une prise en charge de Dex sans fil et le correctif de mars 2021.

Janvier 2021 : Début janvier, la version stable de One UI 3.0 a commencé à frapper les appareils en Suisse. Fait intéressant, pour ceux qui sont encore sur le canal de mise à jour bêta, Samsung a lancé une autre version bêta de One UI 3.0 aux utilisateurs début janvier. Malgré son étiquette de pré-version, la mise à jour a apporté une série de correctifs, notamment la vitesse et la fiabilité du capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, la sensibilité des gestes de balayage depuis le bas de l’écran et les enregistrements « échoués » en mode vidéo au ralenti.

Décembre 2020 : Samsung a commencé à déployer les mises à jour bêta de One UI 3.0 (h/t : SamMobile), atterrissant en Asie, en Europe et en Inde.

Septembre 2020 : Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 2.5 pour les utilisateurs en Allemagne en septembre. La mise à jour pesait environ 963 Mo et apportait des fonctionnalités apparues pour la première fois sur la série Galaxy Note 20. Cela incluait Wireless Dex, qui permet aux utilisateurs de diffuser l’environnement de bureau du téléphone sur des écrans compatibles Miracast.

Si vous avez repéré une mise à jour Samsung Galaxy S10 que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.