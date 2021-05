Hub de mise à jour Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus et Galaxy S10e

Mise à jour: 14 mai 2021 (1h20 HE): Samsung déploie actuellement une nouvelle mise à jour sur ses appareils de la série Galaxy S10. Selon SamMobile, ceux en Europe reçoivent maintenant la mise à jour, avec la version du micrologiciel G97xFXXUAFUE3 sur les S10e, S10 et S10 Plus.

La mise à jour apporte le correctif de sécurité Android de mai 2021 et corrige plusieurs vulnérabilités de sécurité, dont une liée aux modems Qualcomm. Notamment, la société a publié des correctifs pour cette vulnérabilité particulière sur ses appareils depuis janvier, comme l’a noté Galaxy Club.

La diffusion de la mise à jour dans d’autres régions peut prendre quelques jours. Pour rechercher la mise à jour du Samsung Galaxy S10 sur votre téléphone, accédez à Paramètres> Mise à jour du logiciel> Télécharger et installer.

Bienvenue dans le hub de mise à jour Android du Samsung Galaxy S10, du Samsung Galaxy S10 Plus et du Samsung Galaxy S10e. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour des Galaxy S10, S10 Plus et S10e, y compris leurs versions actuelles, et quand de futures mises à jour sont susceptibles d’arriver. (Remarque: les téléphones des séries Galaxy S, S Plus et S e reçoivent généralement leurs mises à jour en même temps.

Samsung Galaxy S10 Series L’une des meilleures familles phares de 2019 est désormais la meilleure offre de 2020.

Le Galaxy S10, le Galaxy S10e et le Galaxy S10 Plus de Samsung font partie des produits phares les plus impressionnants que vous puissiez obtenir. Entre alimentation haut de gamme, chargement sans fil, résistance à l’eau et port de 3,5 mm, ces téléphones ont une fonctionnalité pour tout le monde.

Mise à jour des Galaxy S10, S10 Plus et S10e

Version stable actuelle: Android 11Les Galaxy S10, S10 Plus et S10e recevront-ils Android 12? Les panneaux indiquent oui, mais pas de garantie

Les Galaxy S10, S10 Plus et S10e ont été lancés avec Android 9 Pie, la dernière version d’Android. On s’attend à ce qu’ils reçoivent deux mises à jour majeures à l’avenir, conformément à la plupart des téléphones Android phares.

Les utilisateurs allemands (y compris ceux qui n’ont pas participé au programme bêta) ont reçu la mise à jour stable d’Android 10 le 28 novembre. Android 10 a commencé à être déployé sur la série S10 sur Verizon, Sprint, T-Mobile et AT&T le 16 décembre. À ce moment-là, la mise à jour a également été déployée auprès de nombreux transporteurs canadiens. Les modèles américains déverrouillés ont reçu la mise à jour le 23 décembre.

Samsung a ajouté un tas de fonctionnalités Note 10 à sa famille Samsung Galaxy S10 peu de temps après le lancement de la ligne phablet. Puis, le 8 novembre 2019, la société sud-coréenne a apporté encore plus de fonctionnalités Note 10 à ses téléphones de la série S.

L’application Galerie a été mise à jour pour rechercher des photos à l’aide de mots clés tels que «chat» pour voir… des photos de chats. Samsung a également ajouté une recherche d’appareils améliorée qui trouve du contenu dans les applications de streaming. Un bouton Médias et périphériques a également été ajouté dans le panneau rapide pour permettre aux utilisateurs de contrôler un groupe d’appareils connectés.

Outre le mode de caméra AR Doodle amusant mais idiot, la seule autre fonctionnalité de la note 10 à effectuer la transition était une modification de Samsung Dex qui permet aux utilisateurs de modifier dynamiquement des vidéos lorsqu’ils sont connectés à un PC ou un Mac. Vous pouvez lire le billet de blog officiel avec tous les changements ici.

Les appareils Samsung Galaxy S10 ont commencé à voir le correctif de sécurité de mars 2020 atterrir à la fin du mois de février. Même la gamme de téléphones Pixel de Google n’a pas reçu la mise à jour aussi tôt.

Samsung a annoncé en avril que les fonctionnalités de l’appareil photo Galaxy S20 qui étaient auparavant disponibles sur certains combinés Galaxy S10 sont désormais disponibles sur les variantes d’appareils canadiennes. Les nouvelles fonctionnalités incluent le mode de prise unique, l’hyperlapse nocturne, les filtres personnalisés, le mode vidéo professionnel, etc. La mise à jour a également introduit de nouvelles fonctionnalités de partage rapide et de partage de musique. Le partage rapide permet aux utilisateurs du Galaxy S10 de partager facilement des photos, des vidéos et d’autres fichiers volumineux avec des contacts à proximité, tandis que le partage de musique permet aux autres de lire leur musique sur des appareils Bluetooth connectés à votre Galaxy S10. Vous pouvez lire plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo ici.

Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 2.5 auprès des utilisateurs allemands en septembre. La mise à jour pesait environ 963 Mo et apportait des fonctionnalités qui sont apparues pour la première fois sur la série Galaxy Note 20. Cela incluait Wireless Dex, qui permet aux utilisateurs de diffuser l’environnement de bureau du téléphone sur des écrans compatibles Miracast.

La société a ensuite commencé à déployer les mises à jour bêta de One UI 3.0 en décembre 2020 (h / t: SamMobile), atterrissant dans des pays comme l’Asie, l’Europe et l’Inde.

Début janvier, la version stable de One UI 3.0 a commencé à frapper les appareils en Suisse.

Fait intéressant, pour ceux qui sont toujours sur le canal de mise à jour bêta, Samsung a lancé une autre version bêta de One UI 3.0 aux utilisateurs début janvier. Malgré sa balise de pré-version, la mise à jour a apporté un éventail de correctifs, notamment la vitesse et la fiabilité du capteur d’empreintes digitales intégré, la sensibilité des gestes de balayage depuis le bas de l’écran et les enregistrements «échoués» en mode vidéo au ralenti.

Le 10 février 2021, la version stable de One UI 3.0 a commencé à être déployée sur les appareils de marque opérateur sur T-Mobile et AT&T (via PhoneArena). La mise à jour contenait également le correctif de sécurité Android de janvier 2021.

À peine deux semaines plus tard, One UI 3.1 a été déployé dans la série Galaxy S10, à savoir le S10 Plus en Suisse. Néanmoins, la mise à jour a signalé l’intention de Samsung de faire passer la nouvelle mise à jour le plus rapidement possible. Le correctif est arrivé avec une interface utilisateur actualisée, la prise en charge de Dex sans fil et le correctif de mars 2021.

Disponibilité des mises à jour Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / S10e Android 10Android 11AT et TYesTBASprintOuiTBAT-MobileOuiTBAVerizonOuiTBAU.S. déverrouilléOuiTBAInternational déverrouilléTBATBA

