Hub de mise à jour Samsung Galaxy Z Fold 2: Toutes les mises à jour majeures

Eric Zeman / Autorité Android

Bienvenue dans le hub de mise à jour du Samsung Galaxy Z Fold 2. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour du téléphone pliable phare de Samsung. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de l’appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. Samsung publie généralement régulièrement des mises à jour de One UI, mais la disponibilité peut être affectée par la variante, l’opérateur et la région.

Version stable actuelle : Android 11

Quand le Samsung Galaxy Z Fold 2 recevra-t-il Android 12 ? Fin 2021 (Estimation)

Dernières mises à jour du Samsung Galaxy Z Fold 2

1er octobre 2021: Samsung déploie la dernière mise à jour du Galaxy Z Fold 2 en Corée du Sud, quelques jours seulement après que le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 aient obtenu leurs correctifs d’octobre. Selon SamMobile, la dernière bosse porte la version du firmware F916NKSU1DUI4 et apporte le correctif de sécurité Android d’octobre 2021.

On ne sait pas quand les autres régions recevront la mise à jour. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Mises à jour de logiciel sur votre appareil.

Précédentes mises à jour du Samsung Galaxy Z Fold 2

24 septembre 2021: Le correctif de septembre a été déployé avec le firmware F916BXXS2EUI pour les modèles mondiaux de Galaxy Z Fold 2.

31 août 2021: Samsung a déployé une mise à jour majeure du Galaxy Z Fold 2 sous la forme de One UI 3.1.1. L’actualisation de l’interface utilisateur pour les téléphones pliables a apporté une fonctionnalité multitâche améliorée, une barre des tâches dédiée, des ajustements de rapport d’aspect, etc. La mise à jour de sécurité d’août 2021 a également été regroupée.

26 juillet 2021: Le téléphone pliable a reçu une mise à jour clé qui a corrigé la fonctionnalité Android Auto pour plusieurs utilisateurs, selon SamMobile. Le correctif comprenait la mise à jour de sécurité de juillet avec la version du micrologiciel F916BXXU1DUF1.

18 juin 2021: Samsung a déployé le correctif de sécurité de juin 2021, avec la version de firmware F916USQS1DUE3.

4 mai 2021: Samsung a livré le correctif de sécurité de mai 2021 pour le Galaxy Z Fold 2, selon All About Samsung. La mise à jour portait le numéro de build F916BXXU1DUDA et apportait un double enregistrement aux caméras avant et arrière, un partage rapide amélioré et des performances de caméra améliorées.

15 mars 2021: Le pliable a reçu le correctif de sécurité Android de mars 2021. Selon SamMobile, la mise à jour (version du firmware F9160ZCS1DUC1) a d’abord été déployée en Chine avec plusieurs correctifs.

20 janvier 2021: Verizon a déployé Android 11 stable sur le Galaxy Z Fold 2. Il est cependant arrivé avec le correctif de sécurité de décembre 2020 plutôt que le correctif de janvier 2021.

11 janvier 2021: Samsung a finalement sorti une version stable de la mise à jour One UI 3.0 sur le Galaxy Z Fold 2. Selon SamMobile, la mise à jour basée sur Android 11 (version F916BXXU1CTLL) incluait le correctif de sécurité de janvier 2021.

3 décembre 2020: Une mise à jour avec la version du firmware F916BXXS1BTK1 a livré le correctif de sécurité de décembre 2020 au pliable.

Si vous avez repéré une mise à jour que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.