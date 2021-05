Hub de mise à jour Samsung Galaxy Z Fold 2: toutes les mises à jour majeures

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Mise à jour: 4 mai 2021 (5 h 20 HE): Samsung lance maintenant le correctif de sécurité de mai 2021 sur le Galaxy Z Fold 2. Selon All About Samsung, la mise à jour porte le numéro de version F916BXXU1DUDA et pèse 493 Mo. On ne sait pas si cela fait partie d’un déploiement mondial à grande échelle ou s’il s’agit d’abord de certains pays.

Néanmoins, la mise à jour apporte également une fonction d’enregistrement double, vous permettant d’enregistrer simultanément des vidéos avec les caméras avant et arrière. D’autres ajustements incluent des performances améliorées de la caméra et des capacités de partage rapide améliorées.

Article original: 1er janvier 2021 (1 h HE): Bienvenue dans le hub de mises à jour du Samsung Galaxy Z Fold 2. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour Android de l’appareil, y compris les versions logicielles passées et futures.

Comme le Galaxy Fold original, le nouveau pliable fonctionne sur One UI, qui est le propre skin Android de Samsung. Le fabricant promet trois générations de mises à jour de la version Android pour le Galaxy Z Fold 2 et une variété d’autres appareils, alors assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris et de la revoir souvent.

Samsung Galaxy Z Fold 2 La version de deuxième génération du premier pliable de Samsung.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est la suite directe du Samsung Galaxy Fold. Il offre une expérience semblable à celle d’un smartphone lorsqu’il est fermé et une expérience semblable à une tablette lorsqu’il est déplié. C’est un appareil astucieux si vous pouvez supporter le prix!

Mises à jour du Samsung Galaxy Z Fold 2

Version stable actuelle: Android 11Quand obtiendra-t-il Android 11: T1 2022 (estimé)

Le Galaxy Z Fold 2 est sorti sur le marché le 18 septembre, emballant One UI 2.5 sur Android 10 prêt à l’emploi. Il obtiendra trois générations de mises à jour de la version Android, ce qui signifie que nous attendons Android 11, Android 12 et Android 13.

L’une des premières mises à jour majeures du pliable déployée fin octobre (h / t: SamMobile), numéro de version d’emballage F916BXXU1BTJB. Cette mise à jour aurait inclus le correctif de sécurité d’octobre 2020, qui corrigeait jusqu’à 21 vulnérabilités. L’une de ces vulnérabilités a affecté l’accès au dossier sécurisé.

Samsung a poursuivi avec une nouvelle mise à jour (version F916BXXU1BTJB) quelques jours plus tard, apportant le correctif de sécurité de novembre au Galaxy Z Fold 2.

Le 3 décembre 2020, XDA-Developers a signalé que le pliable avait reçu une autre mise à jour stable. Cette mise à jour (version F916BXXS1BTK1) a livré le correctif de sécurité de décembre 2020.

Samsung a également lancé le programme bêta public One UI 3.0 fin novembre, permettant aux utilisateurs de se familiariser rapidement avec Android 11 sur le Galaxy Z Fold 2.

Le 11 janvier, la société a finalement commencé à proposer une version stable de la mise à jour One UI 3.0 au Galaxy Z Fold 2. Selon SamMobile, la mise à jour basée sur Android 11 (version F916BXXU1CTLL) a commencé à être déployée auprès des utilisateurs en Allemagne et a inclus le correctif de sécurité de janvier 2021.

Verizon a déployé Android 11 stable sur le Galaxy Z Fold 2 le 20 janvier. Il est cependant arrivé avec le correctif de sécurité de décembre 2020 plutôt que le correctif de janvier 2021.

Samsung a poussé le correctif de sécurité de mars 2021 vers le pliable à partir du 15 mars. Selon SamMobile, la mise à jour (version du micrologiciel F9160ZCS1DUC1) a été déployée pour la première fois en Chine avec plusieurs correctifs.

Faites-nous savoir quelle mise à jour vous avez sur votre Galaxy Z Fold 2 via la section commentaires ci-dessous! Vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée? Alors donnez-nous un pourboire!