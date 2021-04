Hub de mises à jour du Samsung Galaxy Note 20 (5 avril)

Mise à jour: 5 avril 2021 (7 h 45 HE): La dernière mise à jour de la série Galaxy Note 20 est désormais disponible. Pour SamMobile, la mise à jour porte la version du micrologiciel N986BXXS1DUD1 et inclut le correctif de sécurité d’avril 2021.

Si vous disposez d’un Note 20 ou Note 20 Ultra, vous pouvez essayer de vérifier la mise à jour. Se diriger vers Paramètres> Mise à jour du logiciel> Télécharger et installer. Vous devriez vous asseoir fermement et attendre un peu si vous ne l’avez pas encore. Selon le rapport, il est déjà disponible en Allemagne et devrait être déployé dans d’autres coins du globe en temps voulu.

Article original: 7 août 2020 (02h42 HE): Bienvenue dans le hub de mise à jour du Samsung Galaxy Note 20! Vous trouverez ici toutes les dernières informations sur les mises à jour logicielles pour le Samsung Galaxy Note 20 et le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Nous listerons la version actuelle du logiciel pour chaque téléphone et mettrons régulièrement à jour ce hub lorsque de nouvelles mises à jour seront déployées.

Samsung fait généralement un excellent travail en déployant simultanément des mises à jour importantes pour toutes les versions de ses produits phares. Cependant, gardez à l’esprit que différentes versions du Samsung Galaxy Note 20 peuvent recevoir des mises à jour à des moments différents. Il se peut donc que vous constatiez une différence dans les mises à jour pour les versions déverrouillées et de marque de l’opérateur des téléphones.

Mises à jour Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra

Version stable actuelle: Android 11Quand le Galaxy Note 20, Note 20 Ultra obtiendra-t-il Android 11?: Déploiements en coursCombien de mises à jour le Galaxy Note 20, Note 20 Ultra recevra-t-il?: Trois mises à jour logicielles majeures

Samsung a lancé les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra le 5 août. Les précommandes des deux produits phares 2020 Note ont été lancées le 6 août. Les deux téléphones seront disponibles via les opérateurs et les détaillants à partir du 21 août. Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra les deux sont équipés de One UI 2.5 basé sur Android 10.

Samsung a déjà ouvert le programme bêta pour One UI 3.0 basé sur Android 11, vous pouvez donc vous attendre à ce que le duo Galaxy Note 20 obtienne le nouveau logiciel d’ici la fin de 2020. La société a également promis trois versions principales d’Android pour les téléphones, donc vous êtes prêt jusqu’à Android 13.

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra reçoivent maintenant leur première mise à jour logicielle avant même leur arrivée dans les magasins. Ainsi, tous ceux qui achèteront les nouvelles Notes auront cette première mise à jour qui les attendra.

Comme l’a repéré SamMobile, la première mise à jour logicielle de la série Galaxy Note 20 apporte des améliorations en termes de stabilité et de performances. Il corrige également certains bogues et ajoute de nouvelles fonctionnalités, mais Samsung n’est pas entré dans les détails dans le journal des modifications. La mise à jour fait presque 500 Mo et contient également les correctifs de sécurité d’août pour les téléphones.

Le 7 septembre, les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra ont reçu leur deuxième mise à jour logicielle. La mise à jour OTA a ajouté les correctifs de sécurité Android de septembre aux téléphones.

La prochaine mise à jour de la série Galaxy Note 20 est arrivée début octobre. Il portait les correctifs de sécurité d’octobre et ajoutait également des améliorations pour la durée de vie de la batterie, la stabilité de l’appareil photo et les fonctionnalités du mode sombre.

Le 27 octobre, les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra ont commencé à recevoir la mise à jour bêta One UI 3.0 aux États-Unis et sur plusieurs autres marchés, dont l’Inde et l’Allemagne. La mise à jour aurait apporté un tas de nouvelles fonctionnalités Android 11 sur les téléphones, y compris une section de discussion dédiée dans la nuance des notifications, ainsi que des améliorations visuelles du navigateur Web de Samsung, du curseur de volume, des écrans d’accueil et de verrouillage et des contacts. La société a noté dans son fil de mise à jour que si vous comptez sur des applications bancaires, vous voudrez peut-être attendre la mise à jour stable de One UI 3.0.

Le 2 novembre, Samsung a transféré le correctif de sécurité Android de novembre à la série Note 20. Cependant, la mise à jour n’a pas apporté grand-chose d’autre.

Fin décembre, les modèles Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra déverrouillés aux États-Unis ont reçu la mise à jour stable tant attendue de One UI 3.0 sur Android 11. Elle a également livré le correctif de sécurité de décembre 2020.

Début février a vu l’arrivée du firmware N986U1UES1CUA1. Il a apporté le correctif de sécurité de février 2021 au Galaxy Note 20 Ultra déverrouillé aux États-Unis. Le mois s’est terminé avec le déploiement de One UI 3.1 auprès des utilisateurs de Verizon. Les mises à jour N986USQU1DUB57 pour la Note 20 Ultra et N981USQU1DUB7 pour la Note 20 5G ont apporté un certain nombre d’améliorations de l’interface utilisateur, des fonctionnalités de caméra améliorées et le correctif de sécurité de février 2021.

La mi-mars a vu le déploiement du firmware N98xxXXU1DUC8 dans la série Note 20. La mise à jour a apporté de nombreux amateurs d’appareils photo de la série Galaxy S21, notamment la fonctionnalité du mode Portrait en basse lumière, des effets de portrait supplémentaires et le mode nuit avec l’appareil photo ultra-large.

Voici les versions stables actuelles de tous les modèles Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 20, Note 20 UltraAndroid 10Android 11AT et TYesOuiVerizonOuiOuiT-MobileOuiOuiUS CellularOuiOuiInternational débloquéOuiOui

Faites-nous savoir quelle mise à jour Samsung Galaxy Note 20 vous bascule lorsque vous obtenez votre téléphone. Donnez-nous un pourboire si vous avez repéré une OTA que nous n’avons pas.

