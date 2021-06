Hub de mises à jour du Samsung Galaxy Note 20 (8 juin)

Bienvenue dans le hub de mise à jour du Samsung Galaxy Note 20. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles pour chaque appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. Samsung envoie généralement des mises à jour à l’ensemble de la série, mais cela peut varier selon la variante et l’opérateur.

Version stable actuelle : Android 11

Quand les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra recevront-ils Android 12 ? Décembre 2021 (Estimation)

Dernières mises à jour Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra

8 juin 2021: La série Samsung Galaxy Note 20 reçoit désormais le correctif de sécurité Android de juin 2021 dans sa dernière mise à jour. Selon SamMobile, la mise à jour apporte la version de firmware N98xxxUES2DUE1 aux États-Unis et N98xxXS2DUF1 en Europe. Pour ceux qui souhaitent de nouvelles fonctionnalités, cette mise à jour semble être une mise à jour de sécurité régulière et rien de plus.

Pour vérifier si la mise à jour est disponible pour votre appareil, rendez-vous sur Paramètres > Logiciel mettre à jour et appuyez sur Télécharger et installer.

Précédent Mises à jour Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra

18 mai 2021: Verizon a publié une mise à jour du Galaxy Note 20 Ultra. Il contenait le correctif de sécurité Android de mai 2021 et de nouvelles fonctionnalités de caméra, notamment le double enregistrement.

15 avril 2021 : T-Mobile a déployé une mise à jour de la gamme Galaxy Note 20 qui comprenait l’activation de ses capacités eSIM. Cela en fait le premier téléphone Samsung aux États-Unis avec cette fonctionnalité. Plus tôt ce mois-ci, Samsung a également commencé à diffuser le correctif de sécurité d’avril 2021 sur les téléphones.

15 mars 2021 : Nous venons de voir le déploiement du firmware N98xxXXU1DUC8 sur la série Note 20. La mise à jour a apporté de nombreux buffs d’appareil photo de la série Galaxy S21, y compris la fonctionnalité du mode Portrait en basse lumière, des effets de portrait supplémentaires et le mode Nuit avec l’appareil photo ultra-large.

4 février 2021 : Le nouveau firmware N986U1UES1CUA1 vient d’être lancé pour la série Samsung Galaxy Note 20. Il a apporté le correctif de sécurité de février 2021 au Galaxy Note 20 Ultra déverrouillé aux États-Unis. Le mois s’est terminé avec le déploiement de One UI 3.1 pour les utilisateurs de Verizon. Les mises à jour N986USQU1DUB57 pour le Note 20 Ultra et N981USQU1DUB7 pour le Note 20 5G ont apporté un certain nombre d’améliorations de l’interface utilisateur, des fonctionnalités de caméra améliorées et le correctif de sécurité de février 2021.

21 décembre 2020 : Les modèles Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra déverrouillés aux États-Unis ont reçu la mise à jour stable tant attendue de One UI 3.0 sur Android 11. Il a également livré le correctif de sécurité de décembre 2020.

2 novembre 2020 : Samsung a poussé le correctif de sécurité Android de novembre sur la série Note 20. Cependant, la mise à jour n’a pas apporté grand-chose d’autre.

Si vous avez repéré une mise à jour du Samsung Galaxy Note 20 que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.