*Hubert Davis a tenu sa conférence de presse d’introduction mardi sur le court Smith Center où il a noté les défis de prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef en Caroline du Nord.

Davis, entraîneur-chef pour la première fois à l’université, suit la légende du Temple de la renommée Roy Williams, qui a dirigé un programme comportant six championnats de la NCAA et se classe parmi les leaders de tous les temps du basketball universitaire, selon ESPN.

«Je ne ressens pas de pression parce que je ne me compare à personne», a déclaré Davis. «L’entraîneur Williams est le plus grand. Je suis Hubert.

Mais ce ne sont pas les émotions de Davis à propos du passage d’entraîneur adjoint de basket-ball à la tête des Tar Heels qui ont attiré l’attention des amateurs de sports universitaires. C’était lui qui appelait sa femme blanche et ses enfants biraciaux qui avaient des gens qui lui donnaient un œil de côté.

Interrogé sur l’importance d’être le premier entraîneur-chef noir de l’histoire de l’UNC, Davis a déclaré: «C’est important. Il est significatif que je sois afro-américain et que je sois l’entraîneur-chef ici. C’est important. Je sais qu’en termes d’entraîneurs en chef de division I dans tout le pays, seuls 26% des entraîneurs en chef de basketball de division I sont compromis (sic) par des minorités.

«Je sais que c’est important», a poursuivi Davis. «Je sais qu’il est significatif que je sois le quatrième entraîneur-chef afro-américain dans n’importe quel sport dans l’histoire de l’Université de Caroline du Nord. Je suis très fier d’être afro-américain. Mais je suis aussi très fier que ma femme soit blanche, et je suis aussi très fier que mes trois très beaux et incroyables enfants soient une combinaison de nous.

Ses commentaires dans le clip de 50 secondes sont rapidement devenus viraux et les gens n’ont pas perdu de temps à clowner Davis pour être encore un autre tourbillon bizarre.

Beaucoup de gens pensent que les payeurs blancs de Davis l’ont encouragé à lancer le mode #BedBuck pendant son discours, d’autres sont convaincus que la seule raison pour laquelle il a été engagé pour prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef est que sa femme n’est pas une femme noire. Après tout, un homme noir avec du pouvoir met beaucoup de gens mal à l’aise, et s’il a une femme noire têtue qui le soutient à ses côtés, les suprémacistes blancs feront des heures supplémentaires pour le détruire – ou du moins, s’assurer qu’il n’a pas un siège à la table.

« Oui. Cette dernière partie était tellement inutile et j’espère qu’il la verra et la reconnaît », a écrit un fan en réponse à la déclaration maladroite de Davis.

Avocat et contributeur sportif Exavier Pope a écrit «Pourquoi a-t-il ressenti le besoin de dire la dernière partie de la fierté d’avoir une femme blanche? C’est parfaitement bien qu’il le fasse, que Dieu bénisse leur famille, mais pourquoi a-t-il ressenti le besoin de le dire dans le contexte de l’histoire qu’il était en train de faire? Impair. »

Dans une déclaration sur son nouvel emploi, Davis a fait référence à sa femme. «J’adore cette université. J’ai joué ici, j’ai obtenu mon diplôme ici, je suis tombé amoureux de ma femme ici, je me suis marié ici, j’ai déménagé ici après avoir pris ma retraite de la NBA et j’ai élevé ma famille ici. Je suis fier de diriger cette équipe et j’ai hâte de voir tout ce qui va suivre. »