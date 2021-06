Hubert Hurkacz remporte la place des trente-deuxièmes de finale aux dépens de Lorenzo Musetti

in

29/06/2021 à 21h15 CEST

Le joueur de tennis polonais Hubert Hurkacz, numéro 18 de l’ATP et tête de série numéro 14, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la soixante-quatrième finale de Wimbledon par 6-4, 7 (7) -6 (5) et 6-1 dans une heure et cinquante-trois minutes en italien Lorenzo Musetti, numéro 63 de l’ATP. Après ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur dans les 30 derniers de la compétition.

Pendant le match, le Polonais a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, a réalisé une efficacité de 70% au premier service, commis une double faute et a pris 78% des points de service. Quant au joueur italien, il n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, son efficacité était de 66%, il a fait 3 doubles fautes et a obtenu 59% des points de service.

Lors de la 30e finale Hurkacz affrontera le vainqueur du match entre le joueur de tennis finlandais Emil ruusuvuori et le joueur de tennis américain Marcos Giron.

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) 238 joueurs affrontent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et les invités. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur.