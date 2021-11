Hublot dévoile le compte à rebours officiel de la Coupe du monde 2022

Hublot aime le foot ! La société horlogère suisse de luxe – première, unique, différente – est ravie d’annoncer le dévoilement de l’horloge officielle du compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 202.

Dimanche marquait un an avant le début du tournoi, le 21 novembre 2022. Le compte à rebours a commencé avec le coup d’envoi du vainqueur français de la Coupe du Monde de Football et Ami Hublot de la Marque, le légendaire Marcel Desailly, qui a été rejoint sur scène par l’entraîneur Sami. Trabelsi et l’ambassadeur local Adel Khamis.

L’horloge, qui fait partie d’une sculpture saisissante de 5,75 mètres de haut, se dressera sur la corniche de pêche de Doha, la capitale du Qatar, une magnifique jetée surplombant les eaux scintillantes du golfe Persique.

« Il reste exactement un an », a déclaré Ricardo Guadalupe, PDG de Hublot. « Le monde sera réuni lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 dans un festival de football comme jamais auparavant.

« Une fois de plus, Hublot est si fier et si heureux d’être le Chronométreur Officiel du tournoi et de chronométrer chaque match, jusqu’à la finale le 18 décembre 2022. Ce sera la quatrième fois que nous jouons ce rôle, un grand honneur. qui mettra Hublot sur les écrans de télévision des salons du monde entier.

« Le football, ou soccer comme on l’appelle aux États-Unis, est un jeu tellement beau et complexe qui procure du plaisir – et parfois de la douleur – à des milliards de personnes dans le monde.

« La discipline de l’horlogerie mécanique est parfaitement adaptée. Les meilleures équipes fonctionnent comme sur des roulettes, Hublot aime le football.

Hublot est devenue la première entreprise de luxe à entrer dans le football en 2006. Elle a d’abord chronométré la Coupe du monde de football en Afrique du Sud en 2010, un rôle qu’elle a repris quatre ans plus tard au Brésil, puis à nouveau en Russie en 2018.

La société est désormais le premier nom du chronométrage du football, avec des partenariats et des responsabilités de chronométrage pour les Championnats d’Europe de l’UEFA (connus sous le nom d’Euros), l’UEFA Champions League et la Premier League.

C’est également la montre officielle de certains des clubs de football les plus prestigieux au monde, dont la Juventus, Chelsea, l’Ajax et Benfica, et est fière de compter un certain nombre des personnalités les plus célèbres du football en tant qu’ambassadeurs, dont Pelé, José Mourinho, Didier Deschamps et la superstar. L’attaquant français Kylian Mbappé.