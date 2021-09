Hublot nomme Chiara Ferragni ambassadrice mondiale – WWD

ARANGEZ-VOUS POUR QUE CELA ARRIVE: Chiara Ferragni est nommée aujourd’hui ambassadrice mondiale de la marque pour l’horloger suisse Hublot.

Elle rejoint une liste de stars qui comprend la légende du football Pelé, le champion de tennis Novak Djokovic, la star du football Kylian Mbappé et les champions d’athlétisme Dina Asher-Smith et Usain Bolt, ainsi que le DJ français Snake, qui a conçu la dernière édition limitée du montre Big Bang de la société horlogère.

Décrite par Hublot comme une « gagnante naturelle » qui « fait briller son aura sur tout ce qu’elle aime et choisit », Ferragni sera également le visage mondial des montres pour femmes de la marque, avec effet immédiat.

L’entrepreneur numérique a déjà été vu avec la montre unisexe Big Bang Millennial Pink en édition limitée, conçue par le fondateur de Garage Italia, Lapo Elkann, qui a ouvert la porte à une conversation avec la marque.

« Une fusion de passion et de détermination a façonné qui je suis, dans tous mes rôles, et forgé la femme d’affaires que je suis devenue. Cette même fusion a également fait de Hublot l’entreprise qu’elle est aujourd’hui », a déclaré l’entrepreneure numérique dans un communiqué annonçant son nouveau rôle, exprimant son appréciation pour la reconnaissance par Hublot des compétences individuelles et la poursuite de « rêves d’innovation tout en respectant les traditions ».

La Big Bang Integral King Gold portée par Ferragni dans la campagne mondiale de l’horloger suisse. Avec l’aimable autorisation de Hublot

Le PDG de Hublot, Ricardo Guadalupe, a décrit Ferragni comme “authentique et spontanée”, louant sa capacité à transformer “sa nature heureuse, positive et généreuse en sa marque de fabrique” et “évoluer avec son temps en dominant les plateformes numériques et en faisant de sa passion un véritable Entreprise.”

Il a ajouté que son rôle dans « la révolution numérique et l’arrivée des médias sociaux » où elle « réalise constamment des premières » s’inscrivait dans le « First. Unique. Différent.” devise.

« Sa passion est devenue son métier, et son talent naturel s’est transformé en un succès apparemment à la portée de tous. Son parcours inspirant prouve que tout est possible ; c’est l’étoffe des rêves, tout en étant bien réel. Qui ne voudrait pas vivre et réaliser ses rêves comme Chiara Ferragni ? il a dit.

C’est la dernière plume de la casquette de l’entrepreneur numérique. Ferragni est devenu ambassadeur de Bulgari et de la marque de coiffure et d’électroménager GHD plus tôt cette année, en plus des accords antérieurs avec Pomellato et Lancôme. En avril, elle a rejoint le conseil d’administration de Tod’s et en juin, elle a pris le contrôle total de Tbs Crew Srl, la société qui gère son magazine en ligne et ses activités The Blonde Salad.

